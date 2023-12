Un rassemblement est prévu à Lyon ce vendredi après la réhabilitation du glyphosate par la Commission européenne.

Alors que son autorisation était en sursis jusqu'au 15 novembre, le glyphosate est de nouveau autorisé par la Commission européenne, et ce jusqu'à 2033. Une décision qui surprend puisque l'herbicide est considéré "cancérigène probable" par le Centre international de recherche contre le cancer (CIRC). Un rassemblement aura donc lieu vendredi 8 décembre devant le bâtiment du 25 avenue Tony Garnier (Lyon 7e). Plusieurs associations dont les Soulèvements de la Terre et Eiseinia seront ainsi présentes pour l'occasion.

Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : tous empoisonnés au glyphosate

"La France tient sa part de responsabilité"

"La France tient sa part de responsabilité", affirment les organisateurs de la mobilisation dans un communiqué. Lors des débats avec les Etats membres, la France s'est en effet abstenue de voter. Pourtant, "elle est censée être fer de lance de la lutte contre le glyphosate", indiquent-ils, puisque l'herbicide était interdit pour les particuliers et restreint pour les agriculteurs. Qui plus est, 500 000 citoyens et 30 associations étaient mobilisés en novembre pour demander à Emmanuel Macron de se positionner contre le glyphosate lors du vote.

"Parce que des personnes meurent des pesticides de synthèse, que d’autres en sont malades, que notre modèle agricole en est également malade " Organisateurs de la manifestation réunis en collectif

L'objectif du rassemblement est notamment de rappeler "que des personnes meurent des pesticides de synthèse, que d’autres en sont malades, que notre modèle agricole en est également malade". Les organisateurs annoncent également être prêts à se battre "pour qu’un plan de sortie du glyphosate soit annoncé".

L'argument critiqué de la Commission européenne

Selon la Commission européenne, cette réhabilitation du glyphosate est justifiée par l'absence d'éléments prouvant sa dangerosité. Elle s'appuie notamment sur une étude menée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Cette dernière indique que "l’évaluation de l’impact du glyphosate sur la santé humaine, la santé animale et l’environnement n’a pas identifié de domaine de préoccupation critique". De son côté, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) estime que "les preuves scientifiques disponibles ne permettent pas de classer le glyphosate comme cancérogène".

Un point de vue que les associations anti-glyphosate questionnent, alors que d'autres organismes comme le CIRC émettent des doutes sur les risques que présente le désherbant pour la santé humaine.

Lire aussi :