Opération don de sang à Bron, près de Lyon

Une opération don de sang sera menée vendredi 31 mars à Bron, près de Lyon.

En France, il faudrait plus de 100 000 dons de sang pour soigner, soit 1 500 poches de sang en plus tous les jours dans la région. Ces dons permettent de soigner un million de malades.

Dans ce cadre, une nouvelle collecte est organisée à l'espace Roger Pestourie à Bron, près de Lyon le vendredi 31 mars de 15h à 19h. Pour pouvoir donner, trois éléments sont impératifs : être âgé de 18 à 70 ans et être en bonne santé, peser plus de 50 kg et être reconnu apte au don à l’issue de l’entretien pré-don. Pour ce dernier impératif, un test est disponible en ligne. Il est également conseillé de bien s'hydrater et d'éviter les matières grasses avant de donner son sang.

Il faudra s'inscrire sur le site de don de sang.

