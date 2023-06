En prévision de la période estivale, l’établissement français du sang organise jeudi 15 et vendredi 16 juin deux journées de don du sang dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon pour refaire ses stocks.

Au lendemain de la journée mondiale des donneurs de sang, qui se déroule ce mercredi 14 juin, l’Hôtel de Ville de Lyon ouvrira ses portes jeudi et vendredi de 9 à 14 heures et de 15h30 à 19 heures le temps de deux collectes. "Aujourd’hui, les stocks de sang sont à peu près corrects, mais la situation reste fragile, car au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes nous avons besoin de 1400 poches par jour et les malades ne prennent pas de vacances", expliquent les services de l’Établissement français du sang (ESF) alors que pendant l’été la collecte a tendance à baisser.

Près de 300 créneaux encore disponibles

Près de 500 personnes sont attendues chaque jour lors de ces deux journées de don du sang. Mardi après-midi, à deux jours du lancement de cette collecte un peu particulière, plus de 78% des créneaux ouverts ce jeudi avaient déjà été réservés et il restait donc 89 places disponibles. En revanche, pour la journée de vendredi, seulement 54% des rendez-vous mis à disposition avaient été réservés mercredi.

À noter qu’une autre collecte sera organisée lundi 19 juin, cette fois entre les murs de l’Auditorium de Lyon de 9 à 14 heures. Il reste encore une soixantaine de places disponibles pour cette journée de don.

Tester son éligibilité

Si vous souhaitez-vous inscrire à l’une de ces collectes, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur ce lien. Vous pourrez également tester votre éligibilité en tant que donneur. Pour donner son sang, il faut notamment être en bonne santé, avoir entre 18 ans et 70 ans, et peser plus de 50 kilos. Pour donner votre sang, du plasma ou des plaquettes, vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du don, située à Confluence, du lundi au vendredi, de 8 à 19 heures, et le samedi matin, de 9 à 13 heures.