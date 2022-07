Open Swim Stars : la course de nage en eau libre revient à Lyon fin août

Les 27 et 28 août, la course de nage en eau libre Open Swim Stars revient à Lyon pour sa 8e édition. Quatre parcours seront proposés à ceux souhaitant plonger dans le Rhône.

L'Open Swim Stars fait son retour à Lyon, le long des berges du Rhône, les 27 et 28 août prochains. Pour sa 8e édition, la course de nage en eau libre propose quatre parcours différents aux Lyonnais. L'un de 1,1 km, l'un de 3 km, l'un de 5 km et un dernier de 7 km. L'objectif est de permettre au plus grand nombre de participer à la course. L'édition 2022 de l'Open Swim Stars est ouverte aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels. En 2021, la course avait rassemblé 400 participants.

Pour les groupes ou les entreprises intéressés, le parcours de 1,1 km pourra aussi être couru par équipe. Pour l'occasion, 50% des recettes issues des inscriptions à la course de 1,1 km seront reversées à l'association "Courir Pour Elles", qui lutte contre les cancers féminins.

Quatre départs différents

Le parcours de 7 km est le seul à se courir le samedi 27 août, avec un départ prévu à 17 heures de la Cité internationale. Les autres courses se disputeront le dimanche 28 août : départ du pont Winston Churchill à 9h30 pour le 5 km, départ de l'Hôtel Dieu à 10h30 pour le 3 km et départ du pont Morand à 11h45 pour le 1,1 km.

Il est nécessaire de s'inscrire en amont pour participer à la course. Comptez de 22 à 45 € selon le parcours choisi. Il faudra débourser 80 € pour courir le challenge par équipe.