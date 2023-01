Sébastien Michel, maire LR d’Écully, revient dans 6 minutes chrono sur la situation dans le quartier des Sources après la mort d'un homme de 32 ans la semaine dernière.

Une semaine après la mort d'un habitant d'Ecully suite à des coups portés à l'arme blanche après une fusillade, Sébastien Michel revient sur la situation du quartier autour de l'avenue des Sources : "c'est un drame. C'est malheureusement quelque chose que l'on s'attendait à rencontrer un jour. On sentait une dégradation dans ce quartier. On a mis le paquet avec un volet sécurité répressif très fort et un volet prévention affirmé. Il nous manquait des moyens pour prendre à bras le corps la problématique".

Pour le maire LR, la réponse ne passera pas uniquement par la présence policière. Il rappelle que dans ce quartier la police nationale comme municipale est intervenue à de nombreuses reprises ces dernières semaines. Il demande que sa ville retrouve sa place dans la liste des quartiers classés en politique de la ville qu'elle a quitté en 2014 : "on paie le prix fort de cette décision".