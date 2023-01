Réforme des retraites : à Lyon, les syndicats feront front jeudi 19 janvier

L'ensemble des syndicats du Rhône seront réunis à Lyon jeudi 19 janvier, contre la réforme des retraites.

Réunis en intersyndicale ce mercredi 11 janvier, les syndicats du Rhône ont décidé de suivre l'appel à la grève lancé au niveau national, contre la réforme des retraites.

"Je n'avais jamais vu une telle mobilisation"

Un front uni, jusque dans les rangs de la CFDT et de la CFE-CGC, le syndicat des cadres. "Je n'avais jamais vu une telle mobilisation", prévient Xavier Boiston, secrétaire général Force ouvrière Rhône. Et d'ajouter : "On attend un cortège massif."

Départ de la Manufacture des tabacs

Unis contre "tout report d'âge légal et d'allongement de la durée de cotisation", les syndicats défileront jeudi de la Manufacture des tabacs jusqu'à la place Bellecour.

"Ce que l'on ne mesure pas encore, c'est à quel point la grève sera reconduite et dans quels secteurs elle le sera", tempère Xavier Boiston. Un enjeu majeur pour faire bouger le gouvernement. En sortie de Conseil des ministres ce mercredi, le porte parole du Gouvernement a indiqué qu'il ne croyait pas à une mobilisation massive.