On s’en serait bien passé : l’été caniculaire

Un deuxième été de températures excessivement hautes se profile avec, peut-être, plus d'humidité.

Après les températures record de l’été 2022 – avec un pic à 38,9°C au mois d’août et une température moyenne estivale deux degrés au-dessus des normales de saison –, l’été qui s’annonce à Lyon semble moins sec mais probablement tout aussi chaud. “La vraie différence, c’est que l’été sera plus orageux que l’année dernière”, résume Romain Weber, météorologue et dirigeant de Météo Lyon.

Le spécialiste s’appuie sur les données des modèles météorologiques de mai pour les mois de juin, juillet et août, qui produisent une moyenne. “Dans tous les cas, les températures seront supérieures aux moyennes de saison, il y aura sûrement des canicules. Après, cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas deux semaines de fraîcheur, de l’humidité, ou quelques jours de pluie, poursuit Romain Weber. J’espère seulement que les orages ne seront pas trop violents.”

Habituellement, les deux mois les plus pluvieux de l’année sont mai et octobre, soit les moments où les nappes phréatiques se rechargent et où la végétation reçoit le plus d’eau. Or, cette année, le département du Rhône et la métropole de Lyon sont passés en vigilance sécheresse dès avril et dix-sept jours plus tôt que l’an passé. “Si, à l’échelle de la France, la pluie de mai atténue la sécheresse actuelle, ce n’est pas le cas dans la région lyonnaise où le mois de mai a été plus sec que la normale finalement, déplore le météorologue. Si on part début juin avec deux semaines sans pluie, ça va être compliqué pour la suite. On est loin d’avoir rattrapé le manque d’humidité des derniers mois.”

Pour mémoire, 16,7 % de décès en excès ont été observés lors des trois canicules de l’été 2022, avait annoncé Santé publique France.

