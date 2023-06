Romain Weber, météorologue à Lyon Météo revient sur le violent orage stationnaire qui s'est formé au-dessus de Lyon, dans la nuit de samedi à dimanche.

84 millimètres d'eau. C'est l'accumulation de pluies qui est tombée dans le 7e arrondissement, et plus globalement dans le Sud de Lyon, dans la nuit su samedi 3 au dimanche 4 juin. Le tout en 1h30.

Cela correspond à "environ 5 à 6 semaines de précipitations" explique Romain Weber, météorologue à Lyon Météo. "Cela relève vraiment du caractère exceptionnel de cet orage".

Les images de la station de métro de Mermoz-Pinel et de l'autoroute A450 submergée ont fait le tour des réseaux sociaux.

"On retrouve ce type d'orage plus souvent près des régions méditerranéennes"

"En général, un orage sur notre région dure 10- 15 minutes, voire 20 minutes avec des fortes intensités mais très, très rarement aussi longtemps. On les retrouve plus souvent près des régions méditerranéennes, ce qui engendre là-bas, d'ailleurs, beaucoup d'inondations."

Que s'est-il passé au juste ? Pourquoi un tel type d'orage s'est retrouvé au-dessus de Lyon ? "On a été dans un flux de Sud-Est assez particulier. C'est un phénomène assez rare car on est dans une configuration particulière avec ce flux mou de Sud-Est où les orages avancement très, très lentement. On a eu une convergence des vents du Nord qui arrivaient par le Val de Saône et des vents du Sud. Ils se sont rencontrés sur une ligne et la région lyonnaise en faisait partie."

"L'orage s'est régénéré non-stop pendant plusieurs heures sur un même point"

L'orage a été stationnaire au-dessus de Lyon c'est-à-dire qu''il s'est régénéré non-stop pendant plusieurs heures sur un même point", en l'occurence le Sud de Lyon.

Ces pluies torrentielles ont-elles permis de recharger les nappes phréatiques ? "Non, répond Romain Weber. Les nappes phréatiques n'ont quasiment pas bénéficié de cette eau qui a ruisselé et n'a pas eu le temps de pénétrer dans le sol."

La bonne nouvelle, en revanche, c'est la végétation de surface qui en a profité.