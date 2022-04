Une "Marche pour le futur" ce samedi à Lyon

Le rendez-vous est donné à 14h, ce samedi 9 avril, place Jean Macé, pour le départ de la "Marche pour le futur".

Organisée par diverses associations et organisations luttant pour la justice sociale et contre le dérèglement climatique, la "Marche pour le futur" est portée par plusieurs collectifs citoyens lyonnais comme Lyon Climat ou encore Plus Jamais Ca Rhône.

À la veille du 1er tour de l'élection présidentielle, les organisateurs et participants à la "Marche pour le futur" espèrent éveiller les consciences et sensibiliser sur l'écologie, le féminisme ou encore la justice sociale. Les organisateurs appuient cependant sur "le caractère apartisan" de la mobilisation, demandant aux représentants et militants de partis politiques "de ne pas arborer leurs couleurs".

Lyon ne sera pas la seule à marcher pour le futur aujourd'hui. Partout en France, des dizaines de villes sont également mobilisées. Plus de 80 "Marches pour le futur" sont annoncées ce samedi par le site organisateur.