Ce samedi 9 avril, à Lyon, la "Marche pour le futur" a rassemblé plus de 1500 personnes. Une mobilisation pour le climat et la justice sociale, qui s'est tenue à la veille du premier tour de l'élection présidentielle.

Le rendez-vous était donné à 14h place Jean Macé. Après deux heures de manifestation, les marcheurs sont arrivés sur la place Bellecour pour des prises de parole et des temps d'échange. Ils étaient 1600 selon la préfecture, 3000 selon les organisateurs.

« Marche pour le futur » à Lyon, plus de 1500 personnes mobilisées pic.twitter.com/XU7YqiIYDC — Aline Duchêne (@AlineDuchene) April 9, 2022

Plusieurs associations et organisations lyonnaises étaient présentes, comme Plus Jamais Ca Rhône, Green Peace, NousToutes Rhône, ou encore Alternatiba.

De nombreux citoyens se sont également joints à la marche, comme Louis: "Je suis venu pour montrer que le social et la transition écologique sont intrinsèquement liés, que l'on est unis dans la diversité et que l'on s'accorde tous pour des combats communs". L'idée pour les manifestants: créer un contre-pouvoir citoyen et dénoncer les injustices, dans l'espoir d'un renouveau démocratique.