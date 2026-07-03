On a testé Tiramiisu, la nouvelle adresse gourmande à Lyon

Si comme nous, vous êtes des amateurs de tiramisu, cette nouvelle enseigne lyonnaise devrait vous plaire. On a testé pour vous la boutique Tiramiisu dans le 1ᵉʳ arrondissement de Lyon.

Tiramisu, cookies, matcha… Cette boutique ultra tendance a ouvert ses portes début juin à Lyon (1ᵉʳ arrondissement). C’est dans la rue Paul Chenevard qu’Aurélie et Gauthier se sont implantés après avoir passé deux ans à cuisiner depuis chez eux et à faire livrer leurs pâtisseries. Les deux amoureux du tiramisu issus de la formation de l'institut Paul Bocuse ont passé un cap cette année. "C’est comme ça que l’on a gagné nos premiers sous alors, on s’est dit, pourquoi pas le faire partager à plus de monde", raconte Gauthier, co-fondateur de Tiramiisu.

Aurélie et Gauthier les fondateurs de Tiramiisu. ©AnaïsLauvin

Du tiramisu sous toutes ses formes !

Au menu de Tiramiisu, sans grande surprise... du tiramisu. Aurélie et Gautier ont opté pour une recette sans alcool : "La recette traditionnelle dépend des régions d’Italie et des gouts de chacun. Nous, on a choisi de faire notre propre recette selon nos gouts et qui a l’air de plaire au vu du monde que l’on a", se réjouit Gauthier. Les tiramisus sont déclinés en plusieurs goûts : classique, spéculos, cookie dough, caramel cacahuète, fraise, etc. De quoi ravir les papilles de tous les clients. Nous avons pu tester le tiramisu spéculos et le caramel cacahuète, et à l’unanimité, c'est le spéculos que nous recommandons. Selon nous, le tiramisu caramel cacahuète manquait de caramel, le goût de la cacahuète était un peu trop prononcé. En revanche le tiramisu spéculos n'était pas trop sucré, fondant et bien équilibré.

Les tiramisus spéculos et caramel/cacahuète accompagné d'une citronnade et d'un bissap. ©LauraPierrez

Mais Aurélie et Gauthier ne s’arrêtent pas là, ils ont créé un tout nouveau produit, le "cookiemisu". Un mélange entre un cookie et un tiramisu : "C’est un cookie au café aplati en forme de cercle sur lequel on vient ajouter de la crème tiramisu sur le dessus", détaille Gauthier. Ce produit phare de la boutique plait beaucoup aux clients, il est souvent en rupture de stock. Lorsque nous sommes arrivés à 18 h la file d'attente de clients allait jusqu'à dehors et le dernier "cookiemisu" a été vendu avant que l'on puisse le goûter.

L’enseigne a également une boisson signature : le tiramisu latte. Un café latte froid avec de la crème tiramisu et du cacao sur le dessus. Nous avons aussi pu déguster une citronnade et un bissap (une boisson à l'hibiscus et à la menthe). Nous les avons toutes les deux beaucoup appréciés, mention spéciale pour le bissap que nous avons découvert et qui nous a rafraichi avec ses notes de menthe.

Des sandwichs salés sont aussi en ventes ainsi que des cookies classiques. Dans leur petite boutique, Aurélie et Gauthier vendent entre 100 et 150 pâtisseries par jours en semaines, et plus du double le samedi.

Le fameux cookiemisu, un mélange entre cookie et tiramisu. ©leoniebhn

Des spécialités qui changent toutes les semaines

« On a fait le choix du monoproduit pour se concentrer sur la qualité et ne pas trop se diversifier », ajoute Aurélie. Un seul produit certes, mais les deux pâtissiers déclinent le tiramisu de plusieurs manières et proposent de nombreux goûts. « Chaque mois, on met en avant une pâtisserie au fruit du moment, aujourd'hui c'est la fraise. La semaine qui suit, c’est façon pâtisserie du moment : cette semaine, c'est un tiramisu à la tarte citron. Puis la dernière semaine du mois, on choisit le fruit à la coque du moment, donc actuellement, c'est crème de noisettes », explique Aurélie.

Le comptoir avec les spécialités de Tiramiisu. ©leoniebhn

Le tiramisu fraise, spécialité fruit du moment. ©leoniebhn

Une boutique aux couleurs du tiramisu

La décoration reste très soft et reprend les couleurs du tiramisu : « On a choisi le jaune clair en rappel à la crème du tiramisu et le marron du logo en rappel au café de la recette classique », explique le gérant. Il est possible de consommer à emporter ou sur place, mais attention, la boutique n’est pas grande environ huit places assises sont disponibles. L'ambiance est chaleureuse et nous avons été très bien accueillis par les gérants.

L'intérieur de la boutique. ©leoniebhn

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