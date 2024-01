Le Snake Gliss propose une descente en luge à plusieurs sur une des pistes de ski du domaine de Valloire. Lyon Capitale a testé pour vous cette activité qui plaira aussi bien aux petits qu'aux grands.

Rendez-vous à la fermeture des pistes pour faire cette activité. La station de ski de Valloire vous propose une descente en Snake Gliss, soit une descente en luge à plusieurs, sur quatre kilomètres face au coucher du soleil. Lyon Capitale a testé pour vous.

Sensations fortes garanties

C’est Marvin, chaleureux moniteur de ski, qui vous accueille au bas des pentes, près des télécabines. Habillez-vous chaudement, pantalon et veste de ski, des gants, et Marvin vous fournit le reste. Une fois que vous avez votre casque et votre luge, il ne vous reste plus qu’à monter en altitude.

Une fois arrivé en haut, les luges sont accrochées les unes aux autres et vous n'avez plus qu'à vous installer confortablement. Pour les plus courageux qui recherchent des sensations fortes, il est vivement conseillé de s’installer à l’arrière avant d'entamer la descente de 30 minutes.

Activité Snake Gliss à Valloire. Photo JP

Installé à l’avant du Snake Gliss, le moniteur nous fait dévaler une piste de quatre kilomètres. Vitesse et virages vous procureront fous rires et sensations fortes, surtout à l’arrière ! En chemin, Marvin s’arrête plusieurs fois pendant la descente pour vous faire profiter d'un panorama magnifique sur Valloire, mais aussi pour vous permettre de changer de place ou encore de boire un petit verre de vin chaud.

Pour les plus aventureux, Marvin se fait un plaisir de prendre des virages serrés lors de la dernière descente. On arrive au bas des pistes plein d’adrénaline tout en ayant profité du paysage au coucher du soleil !

Deux parcours sont possibles, la "Grande Aventure" de quatre kilomètres à 22 euros par personne et le "Petit Parcours" d’un kilomètre, réservé aux plus jeunes enfants, disponible pour 7 euros par personne.

Plus d’informations : https://www.valloire.net/blog/snake-gliss-activite-apres-ski/