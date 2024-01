Ce lundi 22 janvier, la Ferme Perraud est devenue la coopérative "La Ferme de Lyon". Les villes de Lyon et Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ainsi que la Métropole de Lyon investissent dans ce projet afin de maintenir une agriculture locale et de qualité.

Située à Saint-Rambert, tout près de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, la ferme Perraud est historique puisqu’il s’agit de la dernière ferme de Lyon. Alors que l’histoire de cette ferme s’étale sur quatre générations, beaucoup craignaient de la voir disparaître, dont son propriétaire Louis-Pierre Perraud, qui a pris sa retraite.

Afin de protéger ce site agricole, et de continuer "leur stratégie agricole et alimentaire", la Métropole de Lyon ainsi que les villes de Lyon et Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ont souhaité entrer au capital de la nouvelle coopérative "La Ferme de Lyon" qui se situe désormais à la ferme Perraud. Un projet né il y a deux ans avec l’objectif de maintenir une agriculture locale et rentable pour les agriculteurs.

150 000 euros d’investissement des collectivités

Afin de mener à bien ce projet d’agriculture locale, les collectivités vont investir pour aider à son lancement. La Métropole de Lyon votera lors de son prochain conseil métropolitain du 29 janvier un investissement de 100 000 euros. La Ville de Lyon, quant à elle, contribuera à hauteur de 40 000 euros et la Ville de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à hauteur de 10 000 euros. Au total, ce sont dix associés qui s’engagent dans la coopérative.

S’étalant sur plus de 16 hectares, 10 hectares sur Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et 5,5 hectares à Lyon, "La Ferme de Lyon" se développera sur "trois grands piliers, diversification, exemplarité et partage", explique Simon Pascault, l’un des premiers salariés engagés dans le projet, devant les maires de Lyon et de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Grégory Doucet et Patrick Guillot.

La Ferme Perraud devient "La Ferme de Lyon". (Photo Clémence Margall)

La coopérative souhaite augmenter "la surface actuelle des espaces de maraîchage et d’arboriculture et les convertir en agriculture biologique" qui proposera une gamme plus large de produits. Un élevage porcin en plein air sera également créé. Enfin, la production viticole connaîtra un regain grâce à la plantation de plusieurs cépages.

La ferme Perraud "symbole" du monde agricole

Simon Pascault a fait écho au mouvement agricole qui se déroule depuis la semaine dernière en rappelant que la ferme Perraud, désormais "La Ferme de Lyon", reste "représentative de tous les enjeux globaux auxquels sont confrontés les acteurs agricoles".

Grégory Doucet a répété qu’il s’agissait de se mettre "au service d’une agriculture locale, productive et qui permette de vivre de son travail", plutôt "que de faire comme le Premier ministre Gabriel Attal et de passer des déclarations d’amour", a-t-il ironisé à la fin de sa prise de parole et Bruno Bernard de conclure "je voudrais nous souhaiter bonne chance dans cet investissement".