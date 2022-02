OL - OGCN : les supporters de Nice interdits de déplacement à Lyon

Les supporters de l'OGC Nice ne pourront pas se rendre à Lyon le samedi 12 février pour le match face à l'Olympique Lyonnais. Une décision prise par la préfecture du Rhône.

Les supporters de l'OGC Nice ne pourront pas encourager leur équipe au Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais samedi à 21 heures. Dans un arrêté publié le 11 février, le Préfet du Rhône a décidé d'interdire "pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OGC Nice ou se comportant comme tel […] le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, entre les communes des Alpes-Maritimes, et les communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Lyon".

Les supporters niçois ont également interdiction d'accéder "à l’intérieur et aux abords du Groupama Stadium, de 8 heures à minuit". Pour justifier cette série de mesures, la préfecture explique vouloir prévenir d'éventuels incidents et troubles à l'ordre public. Par ailleurs, la possession, le transport et l’utilisation de tous pétards ou engins pyrotechniques et de tout objet pouvant être utilisé comme projectile, ainsi que la possession et le transport de boissons alcoolisées seront interdits à l’intérieur et aux abords du Groupama Stadium.