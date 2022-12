OL : les Fenottes reçoivent le PSG ce soir

Ce dimanche, les Fenottes affrontent le PSG à domicile, à 21h, pour la 11e journée de Division 1 Féminine.

Après plusieurs victoires en début de saison, un match nul face à Guingamp et une victoire écrasante face à Dijon début décembre, les Lyonnaises reçoivent ce soir les Parisiennes. Lors de leur dernière rencontre, les Fenottes étaient sorties victorieuses en marquant 1-0. Leur bilan est globalement favorable, et au total, le PSG aura battu l'OL seulement 7 fois.

Pour ce match de D1 Féminine, un public de 15 000 supporters est espéré ce soir. "On aimerait fortement qu'il y ait plus de public [...]. Pour la motivation, c'est important pour les joueuses et le staff", a confié Sonia Bompastor, entraîneure rhodanienne, il y a quelques jours. Au bilan global, l'OL mène par 35 victoires à 7 (dont 3 à l'extérieur) face au PSG, le tout en 55 confrontations toutes compétitions confondues.

Du côté de la Coupe du monde, beaucoup d'émotions ce week-end avec le Maroc, qualifié en demi-finale face au Portugal, samedi soir. Il affrontera les Bleus, victorieux face à l'Angleterre, mercredi 14 décembre.