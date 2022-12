A Lyon, une fresque géante pour comprendre la biodiversité

Concrètement, les participants composent leur fresque en replaçant 39 cartes avec des informations scientifiques issues du rapport de l'IPBES (l'équivalent du GIEC pour le climat) sur une grande feuille, pour comprendre la complexité de la biodiversité, ses fonctionnements et les pressions qu'elle subit. Chaque groupe décore sa fresque et échange des idées sur les actions à entreprendre. D'autres fresques géantes seront organisées dans toute la France, pour réunir à chaque fois entre 50 et 100 participants.