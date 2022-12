Rachat de l'OL : la vente à Eagle football prévue le 19 décembre

L’Américain John Textor et Jean-Michel Aulas / © AFP

Après plusieurs rebondissements et reports de date, le club lyonnais devrait être officiellement vendu le 19 décembre. C'est ce que confirme OL Group dans un communiqué diffusé samedi 10 décembre.

Dans un communiqué publié le 10 décembre, sans équivoque, OL Group a confirmé le rachat de l'OL par la société américaine Eagle football, dirigée par le milliardaire John Textor, rapporte BFM Lyon. La date de la vente officielle, plusieurs fois reportée, est confirmée au 19 décembre. "Le contrat est ferme et inconditionnel, précisent les signataires du communiqué. Eagle a confirmé que tous les accords ont été obtenus et que les contrats correspondants ont été signés, de telle sorte que les conditions sont réunies pour procéder à la réalisation de l'Opération". Cette nouvelle constitue la 24e et dernière étape depuis le début des négociations, au printemps dernier, selon BFM Lyon.

Pour ce rachat, l'américain John Textor dépensera 800 millions d'euros. Une somme qui inclut le rachat des parts vendues, une augmentation du capital (de 86 millions d'euros, précise le communiqué), et le rachat de la dette importante du club.