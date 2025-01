Concerts, bals, projections et nouvelle exposition temporaire, viendront rythmer la programmation hivernale du musée des Confluences jusqu'à mars.

Afin d'occuper les froides journées de ses visiteurs, le musée des Confluences de Lyon a concocté une toute nouvelle programmation hivernale. De janvier à mars, une multitude d'activité seront proposées à tous, au sein du site culturel du deuxième arrondissement. Voici le programme.

Un mois de janvier musical

Le mois de janvier sera rythmé par "Duplessy et les Violons du monde". Le 25 janvier, le musée des Confluences invite le public au sein de son grand auditorium. L'occasion de voyager aux quatre coins du monde, à travers un concert "d'ici ou d'ailleurs", rythmé par une guitare flamenca, trois grands maîtres du erhu chinois, une vièle à tête de cheval mongole et un violon oriental. Une prestation de 1h30, ouvertes à tous, aux influences asiatiques et manouches.

Février dansant

En février, place à la danse. Le 6 février, le musée accueillera un bal. Les visiteurs sont alors invités à se déhancher sur des airs italiens durant 45 minutes. Deux sessions seront proposées, l'une à 19h, l'autre à 20 h 15. Pour les cinéphiles qui ne souhaitent pas enflammer la piste, le film Anna Halprin, le souffle de la danse, de Ruedi Gerber sera projeté à 19 h dans le grand Auditorium.

Afin de clore l'exposition "épidémies" tenue jusqu'au 16 février "dansez comme des malades" investira le musée du 6 au 8 février. Il sera alors possible de prendre part à trois jours d'expérimentation autour de la danse et de ses bienfaits.

En mars, on rêve...

En écho à l'exposition "le temps d'un rêve", le lieu culturel proposera un spectacle immersif. Du 3 au 9 mars, le show Live Dream permettra d’explorer les mystères du cerveau et les états de conscience modifiée grâce à des électrodes posées sur les participants. Le 6 mars, une exposition de rêve, de la musique et un dessin animé, attendront le public de la "nocturne rêve et cauchemars".

Expositions temporaires

En plus des expositions temporaires déjà en place, dont "Epidémies", "En forêt", ou encore "Le temps d'un rêve" , une nouvelle exposition investira le sous-sol du site. Intitulée "Trop forts" et visible dès le 19 février, celle-ci permettra d'expliquer comment certains animaux vivent dans le désert, en haute montagne ou sous un froid glacial.

A lire aussi :