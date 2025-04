Le 28 février prochain, l'hypnotiseur Messmer tentera de battre le record du monde de personnes hypnotisées en une soirée à la LDLC Arena de Décines-Charpieu.

En spectacle le 28 février prochain à la LDLC Arena de Décines-Charpieu, l'hypnotiseur Messmer s'est rendu à Lyon le mercredi 16 avril. L'occasion pour le célèbre québécois de présenter son show et de tenter d'hypnotiser la vingtaine de journalistes et d'influenceurs présents. Si la rédaction de Lyon Capitale n'a pas été réceptive à la pratique, d'autres ont été transportés sur une plage de sable fin caribéenne.

Afin d'hypnotiser un maximum de personnes présentes dans la salle, Messmer nous a proposé de rapprocher nos deux index. Sous sa voix envoûtante et son accent québécois nos deux doigts se sont finalement rapprochés jusqu'à se coller automatiquement. Après un compte à rebours allant jusqu'à trois, les index ne sont plus censés se décoller. Si les nôtres ne sont pas restés aimantés très longtemps, une bonne partie de la salle s'est retrouvée les index collés.

Certains sont même allés plus loin, se croyant sur une plage de sable fin ou ne se rappelant plus de leur prénom. Hypnotisé, Léopold partage son expérience : "Il y avait une sorte de deux moi, il y en a un qui savait que j'étais à la LDLC Arena devant des gens, et un autre qui pensait être à la plage." Il poursuit : "Une partie de moi a accepté et joué le jeu alors que ce n'est pas forcément mon tempérament."

Trois personnes hypnotisées par Messmer lors de la présentation de son show à la LDLC Arena.

"A Lyon les gens sont naturellement des bêtes de scène"

Une pratique que le célèbre hypnotiseur connu pour son émission "star sous hypnose" essayera de reproduire en février prochain à Lyon. Son objectif : battre le record du monde de personnes hypnotisées dans une salle établi à 1066 en cinq minutes : "J'aimerais aller chercher les 1500 personnes sous hypnose ce soir là", partage Messmer. Pour cela, le lieu est méticuleusement choisi : "Dans certaines régions je dois percer des carapaces, mais à Lyon je n'ai pas besoin de faire ça, les gens sont naturellement des bêtes de scène", poursuit-il.

A l'issue du spectacle, Messmer tentera donc une session d'hypnose collective où seront comptabilisées les personnes réceptives. "Mon but est de trouver des stars", partage-t-il. Pour information, les places sont d'ores et déjà en vente pour le spectacle du 28 février prochain à la LDLC Arena de Décines-Charpieu.

