Les attaques visant établissements ou agents pénitentiaires ont débuté il y a plus d’une semaine. (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Les personnels des maisons d'arrêt sont pris pour cible depuis plusieurs jours. Un nouvel acte, non revendiqué pour l'heure, a été relevé à Villefranche-sur-Saône.

Un nouvel acte impliquant un agent pénitentiaire. Dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 avril, le véhicule d'un surveillant de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône a été pris pour cible, près de son lieu d'habitation.

La vitre a été dégradée avec une ou plusieurs pierres, vers 2 heures du matin, selon les informations du Progrès. Deux individus cagoulés auraient pris la fuite au moment de l'intervention d'un voisin.

Des attaques depuis jeudi dans le Rhône

Si aucun tag "DDPF" (droits des prisonniers français) ni revendication n'ont été constaté, ce nouvel incident n'est pas sans rappeler la vague d'attaques de prisons ou d'agents pénitentiaires en France depuis une semaine. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une attaque revendiquée par deux tags "DDPF" à l'entrée d'un immeuble incendiée de Villefranche-sur-Saône a été recensée.

La maison d'arrêt de Corbas a quant à elle été ciblée (inscriptions "DDPF", voiture incendiée) dans la nuit de samedi à dimanche. Puis, la nuit suivante, deux véhicules ont été brûlés vers minuit sur le parking et deux autres dégradés. Un mineur a été interpellé quelques heures plus tard près de la prison et placé en garde à vue selon le parquet, indiquant à l'AFP qu'aucun lien n'est établi à ce stade. Une voiture appartenant à un surveillant a également brûlé dans la nuit sur un parking proche de la prison de Villefranche-sur-Saône.

D'autres faits ont été relevés en Isère, à Villefontaine, non loin de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, à l'est de Lyon. Dans la nuit de dimanche à lundi, "plusieurs tirs par arme à feu et jets de cocktail Molotov ont visé des pavillons dans un lotissement en Isère, où résident plusieurs agents pénitentiaires" et "des graffitis DDPF ont été découverts sur place", a indiqué dans un communiqué le parquet national antiterroriste (Pnat), qui "s'est saisi de ces faits".

Lire aussi : Attaques contre des prisons : le parquet antiterroriste se saisit de faits en Isère

Sécurité renforcée des prisons

Un groupe revendiquant la "défense des droits des prisonniers français" avait publié une vidéo et des menaces sur la messagerie cryptée Telegram. Le Pnat précise dans son communiqué être "en lien avec les parquets territoriaux" concernant d'"autres destructions par incendie intervenues dans la nuit".

Les ministres de la Justice Gérald Darmanin et de l'Intérieur Bruno Retailleau ont envoyé jeudi des consignes pour que la sécurisation des prisons soit renforcée. Le Premier ministre, François Bayrou devrait par ailleurs se rendre en Isère mercredi 23 avril pour aller à la rencontre de surveillants pénitentiaires. Il pourrait être accompagné du Garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur.