Les 14 et 15 juin prochains, les Lyonnais pourront visiter l'observatoire de Lyon et découvrir l'Univers, ses astres et leurs secrets.

L'observatoire de Lyon, situé à Saint-Genis-Laval, va ouvrir ses portes au public pendant deux jours. L'occasion pour tous d'explorer les dernières découvertes en sciences de la Terre et de l'Univers. Cette année, l'événement a ainsi pour thématique le "retour aux origines", choisi en lien avec deux programmes de recherche scientifique majeurs : le Labex LIO et le PEPR Origins.

Des activités et ateliers gratuits

Les visiteurs pourront participer à diverses activités et ateliers destinés tant aux enfants qu'aux adultes. Ces derniers auront l'opportunité de construire et lancer leur propre fusée et de jouer les paléontologues. Des expositions et des conférences animées par des astrophysiciens et géologues permettront également de mieux appréhender l'Univers.

Une grande séance d'astronomie illustrée est d'ailleurs prévue. Les visiteurs pourront ainsi découvrir différents instruments d'observation dont un télescope d'un mètre pour admirer les étoiles.

L'entrée est libre et gratuite de 18 heures à 1 heure du matin vendredi 14 juin. Et de 10 heures à 1 heure le samedi. Une buvette et des options de restauration payantes seront disponibles sur place. Les visiteurs peuvent également apporter leur pique-nique pour profiter du parc de l'observatoire.

