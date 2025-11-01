Nuit d’Halloween à Lyon : 9 interpellations et plusieurs dégradations

Neuf personnes ont été interpellées en raison notamment de jets de projectiles et d’artifice autour de lyon durant la nuit d'Halloween. Des véhicules ont également été incendiés.

Si certains ont déambulé dans les rues à la recherche de friandises, d’autres ont fait le choix de semer le désordre dans les rues. Plusieurs incidents ont en effet eu lieu à Lyon et dans sa métropole durant la soirée d’Halloween. Trois personnes ont par exemple été interpellées à proximité de la place Bellecour, dans le 2e arrondissement, indique la préfecture du Rhône, confirmant une information du Progrès.

Une trentaine de personnes encagoulées a incendié deux véhicules à Rillieux-la-Pape tandis que des tirs d’artifice ont touché plusieurs façades d’immeubles du quartier Michelet. Peu après 21 heures, six personnes ont été interpellées. Des feux de poubelles ont également été allumés à Givors, au sud de Lyon. Du côté de Décines, des rames de tramway ont été dégradées.

Au total, les services de l’État recensent 9 interpellations dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre.