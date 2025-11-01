Actualité
Photo d’illustration police. (Photo de JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Nuit d’Halloween à Lyon : 9 interpellations et plusieurs dégradations

  • par Clémence Margall

    • Neuf personnes ont été interpellées en raison notamment de jets de projectiles et d’artifice autour de lyon durant la nuit d'Halloween. Des véhicules ont également été incendiés.

    Si certains ont déambulé dans les rues à la recherche de friandises, d’autres ont fait le choix de semer le désordre dans les rues. Plusieurs incidents ont en effet eu lieu à Lyon et dans sa métropole durant la soirée d’Halloween. Trois personnes ont par exemple été interpellées à proximité de la place Bellecour, dans le 2e arrondissement, indique la préfecture du Rhône, confirmant une information du Progrès.

    Une trentaine de personnes encagoulées a incendié deux véhicules à Rillieux-la-Pape tandis que des tirs d’artifice ont touché plusieurs façades d’immeubles du quartier Michelet. Peu après 21 heures, six personnes ont été interpellées. Des feux de poubelles ont également été allumés à Givors, au sud de Lyon. Du côté de Décines, des rames de tramway ont été dégradées.

    Au total, les services de l’État recensent 9 interpellations dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre.

    à lire également
    Lyon : un appel à témoins lancé après la disparition d’un étudiant de l’EM Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : un appel à témoins lancé après la disparition d’un étudiant de l’EM Lyon 09:58
    Nuit d’Halloween à Lyon : 9 interpellations et plusieurs dégradations 09:25
    Article payant "La réforme la plus structurelle pour baisser le déficit est celle des retraites" 09:00
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    Les horaires des messes de la Toussaint à Lyon  08:33
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Météo : un 1er novembre entre nuages et éclaircies à Lyon, 20 degrés attendus 08:12
    d'heure en heure
    Les collectivités territoriales assurent 70 % de l’investissement public en France. Problème, ces dernières années, leur capacité budgétaire se réduit pour la majorité d’entre elles, sur fond de crise budgétaire avec des baisses de recettes importantes.
    Article payant Le vrai prix des services publics à Lyon 07:44
    vins bouteilles
    Lyon : ce salon où l'on cause vin et livre 07:00
    Lyon vue
    Le Rhône et l'Isère en situation de vigilance météo 05:30
    équita lyon
    Equita Lyon : le n°1 mondial Justin Verboomen brille en dressage freestyle 31/10/25
    Noël 2025 : New York s’invite dans les vitrines du Printemps Lyon 31/10/25
    Pizza cosy
    Deux Rhôdaniens participeront aux Championnats de France de pizza amateur 31/10/25
    zombies
    Sécurité routière : alerte aux "zombies phone" à Lyon 31/10/25
    Croissants
    Où trouver la meilleure baguette et le meilleur croissant du Rhône ? 31/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut