Actualité
Flynn Ganneval, étudiant en première année du programme BBA à EM Lyon business school, a disparu le 29 octobre.

Lyon : un appel à témoins lancé après la disparition d’un étudiant de l’EM Lyon

  • par Clémence Margall

    • Flynn Ganneval, étudiant en première année du programme BBA à EM Lyon business school est porté disparu depuis la nuit du 29 octobre.

    La police lance un appel à témoins après la disparition de Flynn Ganneval, étudiant en première année du programme BBA à EM Lyon business school, dans la soirée du 29 octobre dernier. La dernière fois que le jeune homme a été vu, il se trouvait à proximité des boîtes de nuit le Azar et le Sucre, dans le quartier de Confluence (2e arr.) et portait un costume d’Halloween.

    Flynn Ganneval a les yeux marron et portait un jean large, des Adidas marron et un veste marron au moment de sa disparition. De carrure robuste, il mesure environ 1m75. D’après les témoignages recueillis, il n’est jamais entré dans la boîte de nuit et n’a plus donné signe de vie depuis.

    Une enquête a été ouverte par la police pour permettre de la retrouver.

    à lire également
    Nuit d’Halloween à Lyon : 9 interpellations et plusieurs dégradations

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : un appel à témoins lancé après la disparition d’un étudiant de l’EM Lyon 09:58
    Nuit d’Halloween à Lyon : 9 interpellations et plusieurs dégradations 09:25
    Article payant "La réforme la plus structurelle pour baisser le déficit est celle des retraites" 09:00
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    Les horaires des messes de la Toussaint à Lyon  08:33
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Météo : un 1er novembre entre nuages et éclaircies à Lyon, 20 degrés attendus 08:12
    d'heure en heure
    Les collectivités territoriales assurent 70 % de l’investissement public en France. Problème, ces dernières années, leur capacité budgétaire se réduit pour la majorité d’entre elles, sur fond de crise budgétaire avec des baisses de recettes importantes.
    Article payant Le vrai prix des services publics à Lyon 07:44
    vins bouteilles
    Lyon : ce salon où l'on cause vin et livre 07:00
    Lyon vue
    Le Rhône et l'Isère en situation de vigilance météo 05:30
    équita lyon
    Equita Lyon : le n°1 mondial Justin Verboomen brille en dressage freestyle 31/10/25
    Noël 2025 : New York s’invite dans les vitrines du Printemps Lyon 31/10/25
    Pizza cosy
    Deux Rhôdaniens participeront aux Championnats de France de pizza amateur 31/10/25
    zombies
    Sécurité routière : alerte aux "zombies phone" à Lyon 31/10/25
    Croissants
    Où trouver la meilleure baguette et le meilleur croissant du Rhône ? 31/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut