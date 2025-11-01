Lyon : un appel à témoins lancé après la disparition d’un étudiant de l’EM Lyon

Flynn Ganneval, étudiant en première année du programme BBA à EM Lyon business school, a disparu le 29 octobre.

Flynn Ganneval, étudiant en première année du programme BBA à EM Lyon business school est porté disparu depuis la nuit du 29 octobre.

La police lance un appel à témoins après la disparition de Flynn Ganneval, étudiant en première année du programme BBA à EM Lyon business school, dans la soirée du 29 octobre dernier. La dernière fois que le jeune homme a été vu, il se trouvait à proximité des boîtes de nuit le Azar et le Sucre, dans le quartier de Confluence (2e arr.) et portait un costume d’Halloween.

Flynn Ganneval a les yeux marron et portait un jean large, des Adidas marron et un veste marron au moment de sa disparition. De carrure robuste, il mesure environ 1m75. D’après les témoignages recueillis, il n’est jamais entré dans la boîte de nuit et n’a plus donné signe de vie depuis.

Une enquête a été ouverte par la police pour permettre de la retrouver.