Professeur associé à HEC et lauréat du prix du meilleur jeune économiste de France 2025, Antonin Bergeaud est l’invité des Journées de l’économie, dont Lyon Capitale est partenaire média.

Dette, retraites, fiscalité, innovation menacent la France. Les réformes sont inévitables pour Antonin Bergeaud qui analyse les défis français et détaille l’impact de l’instabilité politique et les réformes nécessaires pour éviter la stagnation. L'économiste est l’invité des Journées de l’économie qui auront lieu à Lyon du 4 au 6 novembre.



Lyon Capitale : Quels sont les effets concrets sur l’économie de l’incertitude politique dans laquelle la France est plongée ?

Antonin Bergeaud : Il y a une réponse factuelle à cette question. L’OFCE a chiffré cet impact à environ 15 milliards d’euros, soit 0,5 % du PIB. Ce n’est pas un effet sur la croissance car si l’incertitude redescend, ces 15 milliards d’euros perdus cette année ne le seront pas l’année suivante. En revanche, les effets concrets se traduisent par un désinvestissement des entreprises, qui préfèrent attendre d’y voir plus clair, et par une augmentation de l’épargne de précaution des ménages par crainte de l’avenir. C’est la pire des situations : l’État s’endette pour relancer la consommation, mais cette relance est absorbée par l’épargne des ménages, au lieu de stimuler la demande et d’augmenter le pouvoir d’achat. On est coincé dans cet équilibre négatif, alimenté par la peur et l’incertitude.

“Il faut avoir conscience que la situation est compliquée, qu’il va falloir faire des choix et qu’on ne peut pas espérer faire payer les autres ; tout le monde devra contribuer”

