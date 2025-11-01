Actualité
Antonin Bergeaud, professeur associé à HEC et lauréat du prix du meilleur jeune économiste de France 2025, @MaxPPP
Article payant

"La réforme la plus structurelle pour baisser le déficit est celle des retraites"

  • par Guillaume Lamy

    • Professeur associé à HEC et lauréat du prix du meilleur jeune économiste de France 2025, Antonin Bergeaud est l’invité des Journées de l’économie, dont Lyon Capitale est partenaire média.

    Dette, retraites, fiscalité, innovation menacent la France. Les réformes sont inévitables pour Antonin Bergeaud qui analyse les défis français et détaille l’impact de l’instabilité politique et les réformes nécessaires pour éviter la stagnation. L'économiste est l’invité des Journées de l’économie qui auront lieu à Lyon du 4 au 6 novembre.

    Lyon Capitale : Quels sont les effets concrets sur l’économie de l’incertitude politique dans laquelle la France est plongée ?

    Antonin Bergeaud : Il y a une réponse factuelle à cette question. L’OFCE a chiffré cet impact à environ 15 milliards d’euros, soit 0,5 % du PIB. Ce n’est pas un effet sur la croissance car si l’incertitude redescend, ces 15 milliards d’euros perdus cette année ne le seront pas l’année suivante. En revanche, les effets concrets se traduisent par un désinvestissement des entreprises, qui préfèrent attendre d’y voir plus clair, et par une augmentation de l’épargne de précaution des ménages par crainte de l’avenir. C’est la pire des situations : l’État s’endette pour relancer la consommation, mais cette relance est absorbée par l’épargne des ménages, au lieu de stimuler la demande et d’augmenter le pouvoir d’achat. On est coincé dans cet équilibre négatif, alimenté par la peur et l’incertitude.

    “Il faut avoir conscience que la situation est compliquée, qu’il va falloir faire des choix et qu’on ne peut pas espérer faire payer les autres ; tout le monde devra contribuer”

    Il vous reste 77 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    Lyon : un appel à témoins lancé après la disparition d’un étudiant de l’EM Lyon
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : un appel à témoins lancé après la disparition d’un étudiant de l’EM Lyon 09:58
    Nuit d’Halloween à Lyon : 9 interpellations et plusieurs dégradations 09:25
    Article payant "La réforme la plus structurelle pour baisser le déficit est celle des retraites" 09:00
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    Les horaires des messes de la Toussaint à Lyon  08:33
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Météo : un 1er novembre entre nuages et éclaircies à Lyon, 20 degrés attendus 08:12
    d'heure en heure
    Les collectivités territoriales assurent 70 % de l’investissement public en France. Problème, ces dernières années, leur capacité budgétaire se réduit pour la majorité d’entre elles, sur fond de crise budgétaire avec des baisses de recettes importantes.
    Article payant Le vrai prix des services publics à Lyon 07:44
    vins bouteilles
    Lyon : ce salon où l'on cause vin et livre 07:00
    Lyon vue
    Le Rhône et l'Isère en situation de vigilance météo 05:30
    équita lyon
    Equita Lyon : le n°1 mondial Justin Verboomen brille en dressage freestyle 31/10/25
    Noël 2025 : New York s’invite dans les vitrines du Printemps Lyon 31/10/25
    Pizza cosy
    Deux Rhôdaniens participeront aux Championnats de France de pizza amateur 31/10/25
    zombies
    Sécurité routière : alerte aux "zombies phone" à Lyon 31/10/25
    Croissants
    Où trouver la meilleure baguette et le meilleur croissant du Rhône ? 31/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut