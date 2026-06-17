JO 2030 : les emblèmes dévoilés jeudi à Briançon

Les emblèmes des prochains Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, qui se tiendront en 2030 dans les Alpes françaises mais également à Lyon, sont dévoilés jeudi à Briançon, ville la plus méridionale de ce projet qui a connu de profonds remaniements géographiques.

"Inspirés par la lumière qui façonne nos montagnes, les emblèmes Alpes 2030 incarneront l'identité d'un territoire, son énergie et son ambition collective" et donneront "un visage à ces Jeux", résume le comité d'organisation (Cojop) dans son invitation.

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Lors d'un événement que les organisateurs veulent "populaire et festif" - organisé jeudi en fin d'après-midi au Parc des Sports de Briançon - des athlètes seront présents aux côtés des officiels, comme le nageur Florent Manaudou, la para-athlète Nantenin Keïta ou encore la snowboardeuse Chloé Trespeuch. Le Comité paralympique et sportif français (CPSF) souligne également sur son site internet que "pour la première fois dans l'histoire des Jeux" seront proposés "deux emblèmes complémentaires, représentant les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques".

"J'espère qu'ils vous plairont. Nous pourrons être fiers de notre pays, fiers pour notre région, fiers pour tous ceux qui y habitent, et tristes pour Nice et les Niçois. Mais c'est ainsi la vie", résumait début juin Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes Côte d'Azur, lors d'une conférence de presse.

Car la région Paca a en effet perdu il y a quelques semaines le très rentable pôle de glace (hockey, patinage, curling et short-track) que les organisateurs planifiaient dans la Baie des Anges, mais qu'ils ont dû rapatrier de façon précipitée à Lyon après le refus du nouveau maire de Nice Éric Ciotti d'installer une patinoire temporaire dans le stade de foot de la ville.

Briançon, seul au sud

Amputée de ces épreuves qui devaient rapporter environ 60% de la billetterie totale des Jeux, la région sud sera seulement représentée dans ces JO par le pôle briançonnais, où se dérouleront les épreuves de ski freestyle et de snowboard, à Montgenèvre et Serre-Chevalier. Briançon, ville des Hautes-Alpes qui accueillera un village des athlètes, est donc un choix symbolique pour le dévoilement des emblèmes, alors que le reste des épreuves se répartiront entre la Savoie, la Haute-Savoie, Lyon et sa métropole.

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Cette étape va aussi permettre de rendre un peu plus concret le projet Alpes 2030, qui a connu un enchaînement de turbulences depuis la création de son comité d'organisation en février 2025 et la nomination à sa tête de l'ex-champion olympique de ski de bosses, Edgar Grospiron. Les parties prenantes doivent également boucler en juin la carte des sites olympiques et paralympiques qui accueilleront les épreuves dans moins de quatre ans.

Après le repli de Nice vers Lyon, reste encore à répartir les épreuves de glace au sein de la capitale des Gaules et sa métropole, et également déterminer quelle station, entre Méribel et Val d'Isère, organisera une partie des compétitions de ski alpin aux côtés de Courchevel, après de longues tergiversations.

Les lieux qui accueilleront le programme paralympique, La Clusaz et Courchevel pour le ski, Lyon pour la glace, doivent aussi être formalisés.