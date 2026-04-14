Ce mardi 14 avril, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait un point d’étape sur la mise en service des 19 nouvelles rames REGIO2N à la gare de Perrache. (@CM)

Après une mise en circulation des premiers trains à deux niveaux Regio2n en 2024, la Région Auvergne-Rhône-Alpes poursuit leur acquisition. 14 rames sont actuellement en service. 5 nouvelles sont attendues en décembre 2026.

C’est l’une des mesures fortes portées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes : améliorer et faciliter les déplacements en train sur le territoire. Dans le cadre de son plan "Mobilités positives du quotidien - Cap sur 2035", la collectivité avait acté l’achat de 19 nouveaux trains à deux niveaux baptisés "Regio2n" pour près de 210 millions d’euros, portant ainsi à 59 le nombre total de ces trains de grande capacité dans la région. Elle avait ensuite annoncé en mars 2025 l’achat de 10 nouvelles rames d’un budget total de 124,8 millions d’euros.

Lire aussi : Nouvelles rames en 2027 : comment la Région anticipe la hausse de la demande dans les TER lyonnais ?

3,4 % des trains sont surchargés, contre 8 % en 2023

Un peu plus d’un an après ces dernières annonces, la Région a tenu à faire un point d’étape ce mardi 14 avril et à dresser un premier bilan des résultats obtenus. L’enjeu est d’ailleurs de taille pour la collectivité puisqu’en dix ans, le nombre de voyageurs en journée a vu son nombre grimpé de 180 000 à 250 000 aujourd’hui. 300 000 voyageurs sont attendus sur le réseau ferroviaire à l’horizon 2035.

C’est donc dans cette optique que 10 premières rames avaient été mises en service dès septembre 2024 sur l’axe Villefranche-Lyon-Valence, l’un des plus fréquentés du territoire, permettant d’augmenter la capacité de 52 trains. Le parc avait ensuite été complété en décembre 2025 par 4 nouvelles rames, soit une augmentation de 12 trains, sur les axes Lyon-Vienne, Ambérieu-Lyon et Lyon-Valence. "Même si tout le plan n’est pas encore déployé, nous avons une nette amélioration du trafic sur les heures de pointe", a indiqué Frédéric Aguilera. Dans le détail, les trains considérés comme surchargés étaient évalués à "8 % en heure de pointe" en 2023, contre "3,4 % aujourd’hui", ajoute-t-il.

Le vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes délégué aux Transports @Aguilera_Fred a fait un point ce mardi sur la mise en service des 19 nouvelles rames REGIO2N.



Pour le moment 14 sont exploitées, permettant une « nette amélioration » du réseau. pic.twitter.com/qXc0vvmM4u — Lyon Capitale (@lyoncap) April 14, 2026

À cela s’ajoutera la mise en service des cinq dernières rames, celles initialement commandées, en décembre 2026, ainsi que la livraison, avec deux ans de retard, de l’atelier de maintenance situé à Saint-Étienne (Loire). "On peut acheter toutes les rames que l’on veut, il faut que les infrastructures suivent. C’est tout un système que l’on doit monter en puissance lorsque l’on parle de ferroviaire. L’atelier de Saint-Etienne est la parfaite démonstration de cela", a par ailleurs souligné le vice-président. Cette dernière étape, précise la Région, permettra à terme de réaffecter certains matériels là où ils seront utiles. Cela concernera principalement les lignes autour de Saint-Étienne, mais aussi celles de Lyon-Roanne et de Lyon-Clermont-Ferrand.

Lire aussi : Retards, suppressions, rames bondées, qu’est-ce qui cloche avec les TER en Auvergne-Rhône-Alpes ?

Les 10 dernières rames livrées fin 2027

Commandées en mars 2025, les 10 dernières rames Regio2n sont donc attendues à l’automne 2027 pour une mise en circulation prévue en décembre. Elles pourront accueillir près de 700 nouveaux voyageurs.

Au total, ce sont 460 millions d’euros qui ont été mis sur la table, dont 10 millions d’euros pour l’atelier de maintenance de Vénissieux, et 46 millions d’euros de l’État pour le matériel de la première vague ainsi que l’atelier de Saint-Étienne dans le cadre d’un plan de relance.

Le plan "Cap sur 2035" prévoit un investissement total de 5,7 milliards d'euros, dont 1,5 milliard rien que pour l'acquisition de nouvelles rames et le renouement du matériel roulant. Une nécessité quand on sait que la Chambre régionale des comptes épinglait, en septembre 2024, la politique ferroviaire de la SNCF et de la collectivité, indiquant qu'il manquait chaque jour au moins trente trains pour assurer le plan de transport dans de bonnes conditions.

Lire aussi : Laurent Wauquiez promet plus de cinq milliards d'euros pour le ferroviaire