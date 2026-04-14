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Le maire écologiste, Grégory Doucet, sur le podium du Tour de France en 2020. © MAXPPP

Lyon candidate au label "Ville à vélo" du Tour de France

  • par Corentin Lucas
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    • Lyon figure parmi les 26 collectivités candidates au label “Ville à vélo” du Tour de France pour l’édition 2026.

    Pour la 6e édition du label "Ville à vélo" du Tour de France, Lyon s’est portée candidate. Lancé en 2021 par Amaury Sport Organisation (les organisateurs du Tour de France) dans le cadre du programme "L’Avenir à Vélo", ce label distingue les collectivités ayant investi dans les infrastructures liées au vélo.

    Depuis sa création, 190 villes dans 11 pays ont été labellisées, représentant près de 13 millions d’habitants. L’édition 2026 pourrait faire basculer le nombre de communes récompensées a plus de 200. Pour être retenue, la ville va devoir démontrer le développement de ses pistes cyclables, de ses actions en matière de sécurité, de ses solutions de stationnement, de réparation et de lutte contre le vol.

    Avec cette candidature, Lyon cherche à mettre en avant sa stratégie de développement des mobilités douces. Dans le Rhône, seule Belleville-en-Beaujolais bénéficie aujourd’hui de ce label.

    Lire aussi : 25 kilomètres passent par la Métropole de Lyon : la Voie Bleue élue vélo-route européenne de l'année 2026

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