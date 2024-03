En Auvergne-Rhône-Alpes, la Région poursuit son engagement pour offrir un réseau de transports en commun moderne et écologique.

La Région inaugurait ce vendredi matin la première rame TER rénovée d'une longue série. Dans le cadre de son plan "Mobilité du quotidien - Cap sur 2035", la collectivité souhaite moderniser son réseau de transports en commun dans le but d'accueillir 80 000 voyageurs supplémentaires par jour en 2035, soit 300 000 personnes. Après avoir dévoilé ses nouveaux cars à hydrogène en février, elle s'attaque désormais aux TER.

4 millions d'euros par rame rénovée

Pour réaliser ses objectifs, la Région a alloué un budget de 5,7 milliards d'euros au développement de son parc de transports. En particulier, le ferroviaire a nécessité une enveloppe de 3 milliards d'euros, dont 686 millions dédiés à la rénovation des trains. Cette somme sert notamment au traitement de la corrosion et à la reprise de l'étanchéité des rames. Mais il s'agit aussi de moderniser leur intérieur. Afin d'améliorer le confort des usagers, le plancher et les sièges sont donc changés et des prises installées. Au total, 171 rames sont concernées par ces rénovations pour un coût à l'unité de 4 millions d'euros.

Le nouvel intérieur des rames. (Photo Région Auvergne-Rhône-Alpes)

La collectivité indique ainsi vouloir "diminuer le risque d'incident susceptibles de générer des retard, voire des suppressions". Afin de limiter l'impact des rénovations sur le trafic, les rames ne sont immobilisées que par dizaine. Cela représenterait 20 rames modernisées chaque année. La Région prévoit également de commander 130 rames neuves. Celles-ci devraient arpenter le réseau ferroviaire d'Auvergne-Rhône-Alpes d'ici 2035.

