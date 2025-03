La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé l'acquisition de dix nouvelles rames à deux étages, qui devraient être sur rail au deuxième semestre 2027, principalement dans l'agglomération lyonnaise.

C'est une nouvelle étape vers l'intégration des 150 rames prévues d'ici à 2035. La Région Auverge-Rhône-Alpes a confirmé lundi 31 mars l'acquisition d'une nouvelle commande de dix rames REGIO2N à deux étages, qui viendront s'ajouter au parc existant au deuxième semestre 2027, selon les prévisions de la collectivité, du constructeur Alstom et de l'exploitant SNCF Voyageurs.

Évaluée à 124,8 millions d'euros, cette nouvelle commande s'adresse principalement aux Rhôdaniens, puisqu'elle sera dirigée en grande partie vers le nœud ferroviaire lyonnais. Le reste allant vers l'Ardèche et la désserte pour la gare du Teil. Des affectations qui s'ajoutent à l'arrivée des 19 nouvelles rames identiques pour les lignes Lyon - Valence et Lyon - Mâcon. Dix d'entre elles sont déjà mises en circulation depuis septembre dernier dans la région. Les neuf autres le seront à la rentrée 2026.

Les lignes du nœud ferroviaire lyonnais concernées par ces dix rames : Lyon - Mâcon ; Lyon - Périlleux ; Lyon - Saint-André-le-Gaz ; Lyon - Vienne - Valence ; Lyon - Saint-Etienne -Firminy.

+ 40 % de voyageurs d'ici à 2035

"C'est du matériel que les Rhônalpins commencent à bien connaître", se félicite Fréderic Aguilera, vice-président délégué aux Transports. Ces rames de 83 m de long, mises en service depuis 2014 en France, disposent de deux niveaux et d'un "très haut niveau de confort", affirme Christian Roth, directeur du site Alstom de Villeurbanne.

Les rames plus anciennes et avec une capacité moins importante seront pour certaines remplacées par ces nouvelles rames. À ce jeu de chaises musicales, ces premières seront donc dispatchées sur d'autres lignes moins empruntées. Dans le même temps, la Région ambitionne d'augmenter sa flotte de trains de 30 % pour répondre à une demande en pleine croissante : + 40 % d'ici à 2035, passant de 220 000 à 300 000 voyageurs par jour dans les TER.

La stratégie d'Aura "Cap sur 2035" prévoit donc un investissement total de 5,7 milliards d'euros, dont 1,5 milliard rien que pour l'acquisition de nouvelles rames et le renouement du matériel roulant. Une nécessité quand on sait que la Chambre régionale des comptes épinglait, en septembre dernier, la politique ferroviaire de la SNCF et de la collectivité, indiquant qu'il manquait chaque jour au moins trente trains pour assurer le plan de transport dans de bonnes conditions.

"Ça ne sert à rien de commander des rames à n'en plus finir"

Fréderic Aguilera, vice-président délégué aux Transports

Dans cet investissement, 1,3 milliard d'euros est mobilisé pour la maintenance lourde du parc et 250 millions d'euros pour l'aménagement et la création d'altiers de maintenance à Clermont-Ferrand, Saint-Etienne et Saint-Gervais. C'est à l'atelier de maintenance de Vénissieux, en revanche, que les dix futures rames attendues en 2027 seront rattachées.

D'où l'ajout progressif des nouvelles rames dans la flotte. "Si tout l'outil industriel ne monte pas en puissance en même temps, ça ne sert à rien de commander des rames à n'en plus finir. On ne sera pas en capacité de les faire tourner", confirme Fréderic Aguilera. "Notre responsabilité d'exploitant, c'est évidement de veiller à optimiser notre système de maintenance et la performance de notre système industriel pour que ce matériel soit le plus disponible possible au service des voyageurs", ajoute Olivier Devaux, directeur régional SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes.

Quant à ces rames REGIO2N, elles représenteront 29 des 150 nouvelles attendues en 2035 sur le réseau ferroviaire d'Auvergne-Rhône-Alpes. "On ne cède rien à cette ambition", promet le président d'Aura Fabrice Pannekoucke.

