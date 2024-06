Nouvelle mobilisation contre le projet "Presqu'île à vivre" à Lyon le 27 juin

Le "Collectif des Défenseurs de Lyon", opposé au projet d’apaisement de la Presqu’île, organise un nouveau rassemblement ce jeudi 27 juin devant l'Hôtel de Ville, où se tiendra le dernier conseil municipal avant l'été.

Le "Collectif des Défenseurs de Lyon" appelle à un nouveau rassemblement ce jeudi 27 juin à 9 h 30 devant l'Hôtel de Ville (Lyon 1er), à l'occasion du dernier conseil municipal avant l'été, pour protester contre projet d’apaisement de la Presqu’île développé par la Ville et la Métropole. Après les tambours et le mâchon de la résistance, riverains, commerçants et associations, tous réunis sous une bannière commune, ne lâchent pas l'affaire.

Dans un communiqué, le collectif dire vouloir continuer à exprimer "son mécontentement devant le projet actuel de fermeture de Lyon et la méthode autoritaire employée".

"La voiture ne va pas disparaître, on a besoin de se déplacer. La ZTL sert de prétexte pour empêcher les gens de circuler en voiture. Ce ne devrait pas être ça, on veut juste pouvoir se déplacer sans avoir besoin de faire tout le tour de la ville, on ne veut pas se laisser enfermer", indiquait Christophe Cédat, patron du Café 203 auprès de Lyon Capitale.

