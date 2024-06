Un "mâchon de la résistance" pour dénoncer les travaux et la "fermeture" de Lyon

Le « mâchon de la resistance » au café 203 pour contester les travaux et la ZTL à Lyon. (@NC)

Des commerçants de la Presqu'île ont organisé un "mâchon de la résistance" pour contester les travaux réalisés par la Métropole et la Ville de Lyon.

Après une action à l'entrée de la rue Grenette pour dénoncer les travaux que subissent les commerçants, et la fermeture aux automobilistes de l'axe, le collectif des défenseurs de Lyon qui regroupe plusieurs dizaines de riverains, commerçants et d'entreprises, a organisé ce jeudi soir un "mâchon de la résistance" pour "dire stop à la fermeture de Lyon".

"On ne veut pas se laisser enfermer"

Une trentaine de commerçants ont participé à l'opération, invitant leurs clients à casser la croûte dans un ambiance conviviale pour échanger autour de l'avenir de la ville et amplifier le mouvement de contestation envers la politique de réaménagement urbain de la Ville et de la Métropole de Lyon.

Un "mâchon de la résistance" a été organisé dans plusieurs commerces de Lyon. (@NC)

"La voiture ne va pas disparaître, on a besoin de se déplacer. La ZTL sert de prétexte pour empêcher les gens de circuler en voiture. Ce ne devrait pas être ça, on veut juste pouvoir se déplacer sans avoir besoin de faire tout le tour de la ville, on ne veut pas se laisser enfermer", indique Christophe Cédat, patron du Café 203.

"Les quais du Rhône sont déjà en permanence congestionnés, mais les projets des écologistes continuent de renvoyer le trafic vers ces axes là", déplore quant à elle Laure Cédat du collectif Iris & Warren, qui milite notamment contre les aménagements mixtes bus/vélo. Des commerçants de la Presqu'île relèvent ainsi une baisse de leur chiffre d'affaire, qu'ils mettent, en partie, sur le dos des aménagements urbains portés par les écologistes.

"Aujourd'hui, pour venir en ville en voiture c'est une galère sans nom. C'est décourageant et ce n'est pas étonnant que les commerçants en pâtissent", juge Bernard, habitant des Monts d'Or. "Ils jouent à la roulette russe avec notre activité commerciale. Il faut qu'ils tiennent compte de notre ressenti, on est les premiers impactés, on est sur le terrain, il faut nous écouter", insiste Christophe Cédat.

Le collectif prévoit d'autres actions dans les prochains jours et les prochaines semaines.