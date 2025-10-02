Nouvelle journée de mobilisation : à quoi s'attendre ce jeudi à Lyon ?

Deux semaines après une première mobilisation intersyndicale, une nouvelle journée d’action est prévue ce jeudi. Transports, écoles, cortège en centre-ville et initiatives du collectif "Bloquons tout"... Voici à quoi s'attendre à Lyon.

Les syndicats repartent à l’offensive ce jeudi 2 octobre. À Lyon comme ailleurs en France, l'intersyndical appelle à une nouvelle journée de mobilisation pour notamment dénoncer le "budget d'austérité" et demander l'abandon de la réforme des retraites.

Après une mobilisation estimée entre 14 000 et 20 000 personnes le 18 septembre dernier à Lyon, les syndicats espèrent, avec cette nouvelle journée de grève, maintenir la pression sur le gouvernement, accusé de n’avoir apporté "aucune réponse concrète".

De nombreux secteurs en grève

Si dans les transports lyonnais les TCL ne seront pas touchés par cette journée de grève, la SNCF annonce une circulation des TER "très perturbée" en Auvergne-Rhône-Alpes, même si les TGV devraient rouler normalement. Dans l’Éducation nationale, environ 10 % de grévistes sont attendus, ce qui pourrait entraîner des fermetures ponctuelles d’écoles ou de cantines.

#2octobre2025 | Une manifestation aura lieu à #Lyon ce jeudi 2 octobre 2025 à partir de 13h00.



➡️La circulation et le stationnement seront perturbés sur l'ensemble du parcours. Anticipez vos déplacements.



✅La @PoliceNat69 sera mobilisée pour assurer la sécurité de tous. pic.twitter.com/u5JM9oBDwn — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 1, 2025

A Lyon ce jeudi, la manifestation s'élancera à 13h depuis la place Jean-Macé. Le cortège prendra ensuite la direction de Saxe-Gambetta en passant par l'avenue Jean-Jaurès et l'avenur Maréchal de Saxe. Les manifestants remonteront ensuite jusqu'au cours Lafayette puis via le quai Victor-Augagneur. La manifestation devrait prendre fin au niveau du square Delestraint, dans le 3e arrondissement de Lyon.

À Villefranche-sur-Saône, le rendez-vous est fixé à 17 heures place du Promenoir.

Le mouvement "Bloquons tout" veut se faire entendre de nouveau

En marge de cette mobilisation intersyndicale, le collectif "Bloquons tout" entend de nouveau peser sur la journée avec des actions ciblées. Deux rendez-vous ont été annoncés : tôt ce matin place Charles-Hernu à Villeurbanne et à 15h30 place Guichard. Le 18 septembre, des tentatives de blocage avaient été rapidement dispersées par un important dispositif policier.

Ce jeudi 2 octobre "quelques centaines" de policiers seront mobilisés à Lyon pour encadrer la manifestation, indique la préfecture du Rhône.