Actualité
Manifestation du 18 septembre à Lyon. (@NC)

Nouvelle journée de mobilisation : à quoi s'attendre ce jeudi à Lyon ?

  • par Vincent Guiraud

    • Deux semaines après une première mobilisation intersyndicale, une nouvelle journée d’action est prévue ce jeudi. Transports, écoles, cortège en centre-ville et initiatives du collectif "Bloquons tout"... Voici à quoi s'attendre à Lyon.

    Les syndicats repartent à l’offensive ce jeudi 2 octobre. À Lyon comme ailleurs en France, l'intersyndical appelle à une nouvelle journée de mobilisation pour notamment dénoncer le "budget d'austérité" et demander l'abandon de la réforme des retraites.

    Après une mobilisation estimée entre 14 000 et 20 000 personnes le 18 septembre dernier à Lyon, les syndicats espèrent, avec cette nouvelle journée de grève, maintenir la pression sur le gouvernement, accusé de n’avoir apporté "aucune réponse concrète".

    De nombreux secteurs en grève

    Si dans les transports lyonnais les TCL ne seront pas touchés par cette journée de grève, la SNCF annonce une circulation des TER "très perturbée" en Auvergne-Rhône-Alpes, même si les TGV devraient rouler normalement. Dans l’Éducation nationale, environ 10 % de grévistes sont attendus, ce qui pourrait entraîner des fermetures ponctuelles d’écoles ou de cantines.

    A Lyon ce jeudi, la manifestation s'élancera à 13h depuis la place Jean-Macé. Le cortège prendra ensuite la direction de Saxe-Gambetta en passant par l'avenue Jean-Jaurès et l'avenur Maréchal de Saxe. Les manifestants remonteront ensuite jusqu'au cours Lafayette puis via le quai Victor-Augagneur. La manifestation devrait prendre fin au niveau du square Delestraint, dans le 3e arrondissement de Lyon.

    À Villefranche-sur-Saône, le rendez-vous est fixé à 17 heures place du Promenoir.

    Le mouvement "Bloquons tout" veut se faire entendre de nouveau

    En marge de cette mobilisation intersyndicale, le collectif "Bloquons tout" entend de nouveau peser sur la journée avec des actions ciblées. Deux rendez-vous ont été annoncés : tôt ce matin place Charles-Hernu à Villeurbanne et à 15h30 place Guichard. Le 18 septembre, des tentatives de blocage avaient été rapidement dispersées par un important dispositif policier.

    Ce jeudi 2 octobre "quelques centaines" de policiers seront mobilisés à Lyon pour encadrer la manifestation, indique la préfecture du Rhône.

    à lire également
    Salon automobile de Lyon
    Salon de l’auto de Lyon : une édition 2025 record avec près de 100 000 visiteurs

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Nouvelle journée de mobilisation : à quoi s'attendre ce jeudi à Lyon ? 09:09
    Salon automobile de Lyon
    Salon de l’auto de Lyon : une édition 2025 record avec près de 100 000 visiteurs 08:40
    L'Asvel s'incline en fin en match pour ses débuts en Euroligue 08:17
    marche pour Thomas
    Drame de Crépol : la reconstitution s'achève sans grandes avancées 07:44
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air reste bonne à moyenne ce jeudi 07:32
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Un jeudi lumineux et frais à Lyon, seulement 17 degrés attendus 07:12
    Gautier Chapuis
    "Aulas candidat de l'opposition systématique", dénonce Gautier Chapuis 07:00
    Un fast-food de Villefranche-sur-Saône fermé après un contrôle sanitaire 01/10/25
    Loire : une deuxième boutique Rituals ouvrira à Saint-Etienne cet automne 01/10/25
    Grégory Doucet (Les Ecologistes) et Jean-Michel Aulas (osciété civile), ancien patron de l'OL
    Municipales 2026 à Lyon : un derby politique 01/10/25
    LDLC Arena
    Doja Cat annonce un concert à la LDLC Arena de Lyon-Décines en 2026 01/10/25
    Débordements du 14 juillet à Lyon : l'homme soupçonné d'avoir agressé la police a été interpellé 01/10/25
    petite transhumance moutons Parc Blandan
    Une vingtaine de moutons en ville : la Petite Transhumance de retour à Lyon 01/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut