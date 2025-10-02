Affluence record, nouveautés électriques et succès commercial : le Salon automobile de Lyon, qui s’est tenu à Eurexpo, a attiré 98 454 visiteurs et enregistré plus de 2 400 commandes de véhicules.

Clap de fin sur une édition historique du Salon de l’automobile de Lyon. Organisé tous les deux ans par GL events, le rendez-vous a accueilli 98 454 visiteurs en cinq jours, soit 30 % de plus qu’en 2023. Les 55 marques présentes ont séduit le public avec plus de 50 nouveautés, dont plusieurs modèles électriques comme la Fiat Abarth 600e ou le DS N°8, qui ont suscité l’intérêt des familles.

Côté ventes, l’événement confirme sa vocation commerciale : 2 400 commandes ont été enregistrées, en hausse de 24 % par rapport à la précédente édition. "Notre concept vente et image fonctionne à merveille", s’est félicitée Anne-Marie Baezner, directrice du salon, auprès de nos confrères du Progrès.

Déjà considéré comme un rendez-vous majeur du secteur en Europe, le salon lyonnais donne rendez-vous pour sa prochaine édition, prévue du 22 au 26 septembre 2027.