A compter du 15 septembre prochain, des voitures radars à conduite externalisée circuleront sur les routes départementales et autoroutes du Rhône.

Le dispositif de voitures radars à conduite externalisée "Dexter" sera effectif dans le Rhône à compter du 15 septembre 2025. Progressivement lancé en France depuis 2018, ce dispositif a pour objectif de : "faire respecter les limitations de vitesse dans la durée en allongeant les plages horaires de circulation des voitures-radar sur les routes les plus accidentogènes", et de "libérer du temps que les forces de l’ordre pourront consacrer à leurs missions d’intervention, d’enquête et de prévention", indique la préfecture.

Ces véhicules circuleront sur un circuit de routes départementales et d'autoroutes établi par l’unité sécurité routière de la direction départementale des territoires (DDT en fonction de l'accidentalité et du trafic des axes.

La préfecture rappelle que : "La vitesse constitue le premier facteur de mortalité routière". En 2024, dans le Rhône et la métropole de Lyon , 32 % des accidents mortels étaient liés à la vitesse excessive ou inadaptée.

Les voitures radar sont de véhicules banalisés équipés d’appareils embarqués. Lorsque que l’appareil détecte un excès de vitesse, un flash infra-rouge, non-visible pour les usagers flashés, capture l’image. Le processus de contrôle est entièrement automatisé et le conducteur ne peut avoir aucune action sur celui-ci.

Lire aussi : Des voitures-radars débarquent ce samedi dans un département voisin du Rhône