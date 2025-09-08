Actualité
VOITURE RADAR LYON
Voiture radar à Lyon

Des voitures radars à conduite externalisée déployées dans le Rhône dès septembre

  • par Loane Carpano

    • A compter du 15 septembre prochain, des voitures radars à conduite externalisée circuleront sur les routes départementales et autoroutes du Rhône.

    Le dispositif de voitures radars à conduite externalisée "Dexter" sera effectif dans le Rhône à compter du 15 septembre 2025. Progressivement lancé en France depuis 2018, ce dispositif a pour objectif de : "faire respecter les limitations de vitesse dans la durée en allongeant les plages horaires de circulation des voitures-radar sur les routes les plus accidentogènes", et de "libérer du temps que les forces de l’ordre pourront consacrer à leurs missions d’intervention, d’enquête et de prévention", indique la préfecture.

    Ces véhicules circuleront sur un circuit de routes départementales et d'autoroutes établi par l’unité sécurité routière de la direction départementale des territoires (DDT en fonction de l'accidentalité et du trafic des axes.

    La préfecture rappelle que : "La vitesse constitue le premier facteur de mortalité routière". En 2024, dans le Rhône et la métropole de Lyon , 32 % des accidents mortels étaient liés à la vitesse excessive ou inadaptée.

    Les voitures radar sont de véhicules banalisés équipés d’appareils embarqués. Lorsque que l’appareil détecte un excès de vitesse, un flash infra-rouge, non-visible pour les usagers flashés, capture l’image. Le processus de contrôle est entièrement automatisé et le conducteur ne peut avoir aucune action sur celui-ci.

    Lire aussi : Des voitures-radars débarquent ce samedi dans un département voisin du Rhône

    à lire également
    Nouveaux conflits autour de la Demeure du chaos à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Nouveaux conflits autour de la Demeure du chaos à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ? 11:44
    VOITURE RADAR LYON
    Des voitures radars à conduite externalisée déployées dans le Rhône dès septembre 11:10
    Glaces Moustache
    Lyon : l'artisan glacier "Moustache" offrira 100 boules de glace à ses premiers clients 10:35
    "Bye bye Bayrou" : un pot de départ organisé pour le Premier ministre à Lyon 09:57
    voiture police faits-divers
    Un arsenal découvert dans une cave de Valence : huit condamnations à Lyon 09:38
    d'heure en heure
    Lyon : un réfugié palestinien menace de se suicider pour rapatrier sa famille 08:55
    voiture police faits-divers
    Lyon : un suspect arrêté après l'attaque au couteau sur les quais du Rhône 08:25
    TCL lyon metro
    Grève TCL à Lyon : quelles perturbations sur le réseau ce lundi ?  07:58
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce lundi 07:55
    orages
    Orages et pluie : dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un lundi entre averses et nuages à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus 07:11
    En Images : Top départ pour la Biennale de la danse à Lyon avec son traditionnel défilé 07/09/25
    Ils cambriolent "par hasard" la maison de l’ex joueuse de l’OL Eugénie Le Sommer 07/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut