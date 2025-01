NousToutes demande l'annulation du spectacle d'Ary Abittan à Caluire-et-Cuire

L’humoriste Ary Abittan. (Photo Serge Tenani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Une association féministe demande l'annulation du spectacle de l'humoriste Ary Abittan au Radiant-Bellevue à Caluire-et-Cuire ce mercredi soir.

L'association féministe NousToutes demande la déprogrammation du spectacle d'Ary Abittan prévu ce mercredi au Radiant-Bellevue à Caluire-et-Cuire près de Lyon. Accusé de violences et de viol en 2021, l'humoriste n'a pas inquiété par la justice qui a prononcé un non-lieu considérant les preuves insuffisantes.

"Ari Abittan capitalise sur les traumatismes infligés aux femmes qui témoignent tout cela avec le soutien de plusieurs salles de spectacles à travers la France", indique l'association dans un communiqué de presse. Et d'ajouter : "Nous ne voulons pas que la culture serve de marche pied aux hommes accusés de viol ou d’agressions. Dans un monde où seul 1% des violeurs est condamné, nous avons tous un rôle à joueur. La complicité des tourneurs, des producteurs, des financeurs, du public doit cesser."

Le 10 janvier, l'association avait appelé à un rassemblement à Lille pour dénoncer la venue de l'humoriste. Elle a dénoncé dans un communiqué les réactions des spectateurs à leur mobilisation, "d’une misogynie crasse". “J’adore les violeurs”, “toi t’es pas assez belle pour te faire violer”, “hystériques” et autres insultes, banalisations du viol et doigts d’honneurs à l’attention des militantes. Tout ceci devant des policiers qui, en plus de laisser ces propos se tenir sans broncher, en rigolaient", assure NousToutes.