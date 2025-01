Lyon : la Métropole atteint avec cinq ans d'avance les objectifs de réduction d'émissions de ses bâtiments

La Métropole de Lyon. (Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

La Métropole de Lyon annonce avoir atteint, avec cinq ans d'avance, les objectifs de réduction de l'impact environnemental de ses bâtiments.

Avec 30,5% de réductions des consommations énergétiques, et 36,6% de baisse des émissions de gaz à effets de serre relevés récemment, la Métropole a atteint les objectifs 2030 fixés par le décret tertiaire quant à la réduction de l'impact environnemental de ses bâtiments. "Ces résultats, atteints avec cinq ans d’avance sur nos objectifs, prouvent qu’avec de la volonté et de l’innovation, il est possible de conjuguer efficacité, progrès et respect de l’environnement", déclare Bruno Bernard, président de la Métropole.

Transformations durables

Afin d'atteindre cet objectif, la Métropole mobilise depuis 2021, des moyens financiers importants permettant de transformer durablement ses bâtiments et infrastructures. Grâce à plusieurs rénovations énergétiques, raccordements au réseau de chaleur et installations photovoltaïques, une économie énergétique équivalente à la consommation annuelle de près de 3000 foyers a été réalisée. La hauteur du coût des actions totales, ayant permis ces résultats, s'élève à près de 18,2 millions d'euros.

Des résultats également possibles grâce à plusieurs initiatives novatrices, dont le déploiement d'un système de gestion et de pilotage énergétique, optimisant le fonctionnement de chauffages, ventilations et climatisations. Mais également par la mise en place de nouveaux marchés d’exploitation-maintenance, obligeant les prestataires à réduire de 5 % par an les consommations énergétiques des bâtiments gérés.

Horizon 2040

La Métropole a affirmé vouloir poursuivre ses efforts, afin d'atteindre les objectifs de -50% d'ici 2040 et -60% d'ici 2050 : "Nous continuerons sur cette lancée pour faire de notre territoire un modèle de durabilité et de responsabilité écologique" déclare Bruno Bernard.

Les prochaines étapes du projet incluent, la mise en place de quatre nouvelles installations photovoltaïques avant 2026, une extension continue du réseau de chaleur urbain et des rénovations ciblées sur les sites les plus énergivores du territoire.

A lire aussi : Métropole de Lyon : dernier virage avant l'élaboration de la convention citoyenne pour le climat