"Nous ne voulons plus d’un surplus de publicité", assure P. Guelpa-Bonaro (EELV) - (vidéo)

Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la métropole de Lyon en charge du climat et de la publicité, est l’invité de 6 minutes chrono. Il développe le nouveau règlement local de publicité déployé par la collectivité.

C’est l’un des combats historiques des écologistes : réduire la place de la publicité en ville. Au pouvoir depuis plus de 500 jours, la majorité écologiste à la métropole de Lyon commence à dérouler des mesures pour limiter les panneaux publicitaires dans l’agglomération. Un nouveau règlement local de publicité a été adopté. “Nous ne voulons plus d’un surplus de publicité, ces incitations à consommer et à surconsommer (…) “nous avons tous intérêt à avoir une réduction de la publicité”, glisse Philippe Guelpa-Bonaro qui souligne aussi une volonté de lutter contre la pollution lumineuse.

Parmi les publicités jugées nocives, le vice-président de la métropole pointe celles qui font la promotion d’objet qui isolent leurs usagers ou polluent. Mais le principal vecteur de publicité dans l’espace public, les panneaux JC Decaux sont, pour l’heure, épargnés. “Assez peu vont être supprimés mais nous n’aurons plus les grands panneaux géants de 8m2”, assure Philippe Guelpa-Bonaro.