"Notre cadre de vie est mis en péril par ce projet de téléphérique", pour l'association Touche pas à mon ciel (vidéo)

Patrick Romestaing, de l'association "Touche pas à mon ciel" revient sur la forte mobilisation contre le projet de téléphérique dans l'ouest lyonnais dans la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono. L'association revendique 1800 adhérents et 8000 signatures à sa pétition contre ce projet.

"Ce projet ne tient pas la route, il n'est pas pertinent, il porte une grave atteinte à l'environnement, c'est ce que beaucoup (d'habitants) portent dans leur coeur. Quand on est habitants de Sainte-Foy-lès-Lyon, de La Mulatière, de Francheville, on n'est pas là par hasard, on est là parce qu'on a choisi un cadre de vie et ce cadre de vie est quelque part mis en péril par ce projet", indique le membre de l'association, vivement opposée au projet depuis son annonce par le Sytral fin décembre 2020.

"Ce projet ne transportera pas le nombre de personnes annoncées. Il va être ravageur pour l'environnement", ajoute-t-il, tout en ne croyant pas du tout à l'alternative proposée par le Sytral, un BHNS, un bus à haut niveau de service, très impactant pour la voirie.

"Il n'y a pas que des bourgeois dans l'ouest lyonnais"

Patrick Romestaing souhaite aussi tordre le coup à une idée largement entretenue : "L'habitat est pluriel (dans l'ouest). Il n'y a pas que des bourgeois dans l'ouest lyonnais, il y a aussi des classes médianes, des quartiers populaires, au Roule à La Mulatière, aux Provinces ou à la Gravière à Sainte-Foy"."Il faut essayer de trouver un chemin pour sortir de cette proposition (de projet) qui n'a pas de raison d'être", conclut-t-il, estimant qu'il faut s'appuyer sur l'avis de la population, sur le large rejet du projet lors des référendums consultatifs organisés fin novembre par les mairies de La Mulatière (94 % de contre) et de Sainte-Foy-lès-Lyon (96 % de contre).

La concertation, en cours sur le projet, s'étend jusqu'au 15 février 2022. Le décision du Sytral est attendue au printemps 2022.

