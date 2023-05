À Lyon, une nouvelle rame street art sur le réseau TCL

Une nouvelle rame street art a été inaugurée par le Sytral sur son réseau TCL lundi 15 mai, à Lyon.

Depuis 2021, le réseau TCL déploie des rames colorées et transformées par les street artistes du collectif Zoo Art Show. Lundi 15 mai, une nouvelle rame, conçue par l'artiste argentino-espagnol Felipe Pantone, est sortie de l'entrepôt. Cette rame empruntera les lignes de tramway T1, T2 ou T6.

L'artiste de renommée internationale est un adepte des techniques numériques pour ses réalisations géométriques et abstraites. En s'inspirant des éléments issus de l'univers du web, Pantone a réalisé une œuvre alliant l'art cinétique, graffiti psychédélique et "glitch art", aux lignes régulières.

🔥 La collection de tramway artistiques s’étoffe !



👀 Une nouvelle œuvre signée @PantoneFelipe sillonne le réseau @TCL_SYTRAL depuis quelques heures



📀 Entre glitch art et graffiti psychédélique, c’est l’art numérique qui est cette fois à l’honneur pic.twitter.com/8kG6Ub0MhL — SYTRAL Mobilités (@SYTRALmobilites) May 15, 2023

"Cette nouvelle rame vient étoffer la collection de Sytral Mobilités et renforcer la démarche artistique déployée sur le réseau TCL. Une œuvre qui vient également démontrer la richesse et la pluralité de l’univers du street art avec une proposition différente. Une nouvelle fois, le tramway se présente comme un véritable support d’art et d’expression, qui, au grès de ses trajets, fait rayonner la culture dans les rues auprès d’un large public", se réjouit Bruno Bernard, président (EELV) de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités.

Lire aussi : Lyon : une nouvelle rame street art sur le réseau TCL