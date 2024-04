Atlas Quest, premier ultra-trail du continent africain

Au coeur des montagnes du Haut Atlas marocain, à proximité du point culminant d'Afrique du Nord, l'Atlas Quest revient pour sa 13e édition internationale.

En Europe, l'Atlas Quest pourrait probablement accrocher le titre de course la plus haute du continent, les coureurs côtoyant des altitudes rarement traversées par les sentiers européens, autour de 2 400 mètres en moyenne avec un point plafonnant à 3 685 mètres (seul le High Trail Vanoise pourrait rivaliser).

L'Atlas Quest a pour terrain de jeu les majestueuses montagnes du Haut Atlas marocain, et le voisinage du Djebel Toubkal ("celle qui regarde en haut la terre") point culminant de l'Afrique du Nord à 4 167 mètres d'altitude, au coeur du parc national qui porte son nom. Le dépaysement est total.

L'Atlas Quest transcende la simple course, fusionnant sport, nature, découverte et communauté sur des sentiers à 2 400 mètres d'altitude de moyenne

Organisé du 3 au 7 octobre prochain, l'Atlas Quest - anciennement Ultra Trail Atlas Toubkal (UTAT) - se réinvente cette année pour coller au plus près à ses valeurs, en adéquation avec de nouveaux défis, notamment après les années Covid et le terrible tremblement de terre du 8 septembre dernier. "Notre ambition va au-delà du sport, explique Cyrille Sismondini, président de Sports nature développement, organisateur de l'Atlas Quest. Il s'agit d'une initiative audacieuse mêlant économie, médias et sport, visant à révéler le potentiel exceptionnel de cette terre et à contribuer au développement concret de la région."

L'Atlas Quest se veut plus plus qu'une simple course, revendiquant son profond ancrage ancré dans un territoire hors du temps, où traditions et culture berbères restent particulièrement vivantes, loin des grands axes de circulation contemporains, au milieu des azbis (abris de bergers en pierres sèches) et les petites maisons improbables des douars (petits villages) à flanc de montagne qui parsèment cette immensité désertique d'altitude.

Lire aussi : Récit. Lyon-Maroc : Le Marathon des Sables vécu de l'intérieur

Démesure des lieux, dépaysement total @Richard Couret

Le souffle de l'Atlas

Là-haut, les panoramas sont à couper le souffle (dans tous les sens du terme). La montagne, aride et rocailleuse, se pare d'ocre et de rouge. Le terrain y est exigeant et particulièrement technique. Sur l'un des quatre formats proposés - le plus long avec ses 105 km et 8 000 D+ - un tronçon de la course traverse même l'une des parties les plus reculées et isolées du Haut Atlas (sans route, ni couverture GSM, ni électricité).

La nature y est puissante et généreuse, intacte, la lumière éclatante, les parfums envoûtants. Un détail caractéristique de l'organisation ne trompe pas sur cet Atlas Quest unique en son genre : la logistique est gérée par des mules et leurs muletiers. La course et la vie locale convergent.

Atlas Quest, c'est l'essence retrouvée du trail running : la connexion avec l'environnement, la quête d'un idéal et l'enrichissement mutuel avec les habitants de cette terre d'accueil à nulle autre pareille, où l'hospitalité est un principe fondateur civilisationnel.

Ravitaillement sur l'ultrat trail, à Azib Likemt, 68e km, 2 560 m d'altitude @Max Draeger

L'Atlas Quest pratique

- Dates : du 3 au 7 octobre

- Lieu : Maroc / Oukaïmeden

Haut Atlas marocain, plateau d'Oukaïmeden à 2 600 mètres d'altitude, à 80 kilomètres de Marrakech

- Epreuves

1 ultra-trail (105 km - 8 000 D+ soit un radio de 76 D+/km)

3 courses de 42 km - 2 600 D+, 26 km - 1 400 D+ et 12 km - 500 D+

1 challenge 42 km + 12 km



> Inscriptions en ligne pour l'Atlas Quest 2024 ici.

L'Atlas Quest en chiffres



- 2009

année de création

- 1er ultra-trail du continent africain

- + 3 000 coureurs depuis plus de 10 ans

- 37% de femmes

- + 100 bénévoles

- 35 nationalités

- 120 muletiers-guides

- 69% des coureurs anticipent u prolongent leur séjour au Maroc

- 40 professionnels de santé

- 100 coureurs marocains