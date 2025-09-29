Chantage à la sextape : 3 ans de prison ferme requis contre le maire de Saint-Etienne à Lyon

Le tribunal correctionnel de Lyon a requis une peine de trois ans de prison ferme contre le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau dans l'affaire du chantage à la sextape.

Une peine de trois ans de prison ferme et cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate ont été requis lundi à l'encontre du maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, dans l'affaire du chantage à la sextape pour museler un rival.

"Le dossier démontre de manière totalement claire, même s'il s'en défend, que c'est Gaël Perdriau qui a validé le piège" et "il est évident que ce chantage a eu lieu", a déclaré la procureure Audrey Quey au 6e jour du procès devant le tribunal correctionnel de Lyon. L'édile de 53 ans, exclu du parti Les Républicains, avait fait savoir vendredi qu'il démissionnerait de la mairie s'il était condamné, sans attendre de faire appel.