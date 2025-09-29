Actualité
Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne. (Photo de OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Chantage à la sextape : 3 ans de prison ferme requis contre le maire de Saint-Etienne à Lyon

  • par La rédaction avec AFP

    • Le tribunal correctionnel de Lyon a requis une peine de trois ans de prison ferme contre le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau dans l'affaire du chantage à la sextape.

    Une peine de trois ans de prison ferme et cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate ont été requis lundi à l'encontre du maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, dans l'affaire du chantage à la sextape pour museler un rival.

    "Le dossier démontre de manière totalement claire, même s'il s'en défend, que c'est Gaël Perdriau qui a validé le piège" et "il est évident que ce chantage a eu lieu", a déclaré la procureure Audrey Quey au 6e jour du procès devant le tribunal correctionnel de Lyon. L'édile de 53 ans, exclu du parti Les Républicains, avait fait savoir vendredi qu'il démissionnerait de la mairie s'il était condamné, sans attendre de faire appel.

    à lire également
    LOGEMENT étudiants bron lyon 2
    Le coup de pouce de la Métropole de Lyon pour le logement social étudiant

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    LOGEMENT étudiants bron lyon 2
    Le coup de pouce de la Métropole de Lyon pour le logement social étudiant 16:45
    Chantage à la sextape : 3 ans de prison ferme requis contre le maire de Saint-Etienne à Lyon 16:19
    Accident camion
    Neuville-sur-Saône : un appel à témoin lancé après l'accident entre un poids lourd et deux personnes âgées 16:05
    Georges Képénékian
    Municipales 2026 : Képénékian invite les Lyonnais à "participer à la construction" de son programme 15:23
    Don du sang Palais de la bourse de Lyon
    Villeurbanne : une collecte de sang étudiante organisée à la Doua 14:50
    d'heure en heure
    CGT manifestation Lyon Réforme des retraites
    L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre 14:10
    La compagnie aérienne Emirates recherche ses futurs personnels de cabine lyonnais 13:25
    Culture : identités, engagement et acrobaties au théâtre Jean-Marais 13:07
    Les véhicules Crit'air 3 sont exclus du périmètre de la ZFE depuis le 1er janvier 2025 © D.R.
    Tunnel de Fourvière, A6, A7... : les perturbations à venir sur les routes du Rhône cette semaine 12:40
    Quoi de neuf à Lyon ? 11:55
    Orelsan en concert à la LDLC Arena le 26 février 2026 11:05
    pompier camion faits-divers
    Lyon 3e : une trentenaire meurt après une chute du 6e étage 10:22
    Lyon : un enfant de 6 ans grièvement blessé par une voiture, le conducteur en fuite 09:45
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut