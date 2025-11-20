Neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige-verglas

Neuf départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune neige-verglas par Météo France ce jeudi 20 novembre 2025.

Le froid s'est installé dans toute la région et devrait durer au moins jusqu'à la fin de la semaine. Ce jeudi 20 novembre, Météo France a ainsi placé neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune neige-verglas.

Il s'agit de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Loire, de la Haute-Loire, du Cantal, du Puy-de-Dôme et de l'Allier. Des averses de neige seront possibles jusqu'en plaine sur une grande partie de la région.

A noter également que les trois départements alpins de la région, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont également en vigilance avalanches ce jeudi.