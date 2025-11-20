Actualité
Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Un jeudi frais alternant entre nuages et éclaircies à Lyon

  • par Vincent Guiraud

    • C'est une nouvelle journée plutôt fraiche pour la saison, avec des températures qui ne dépasseront pas les 5 degrés, qui attend toute la région lyonnaise ce jeudi 20 novembre.

    Il fait toujours aussi froid à Lyon et dans toute la métropole de Lyon ce jeudi. Si ce matin le mercure affiche 4 degrés, contre -2 degrés la veille, le thermomètre ne dépassera pas les 5 degrés au meilleur de la journée, contre 7 degrés mercredi. Des valeurs 5 à 6 degrés en dessous des normales de saison.

    Côté ciel, des averses pourraient avoir lieu dans la matinée avant le retour d'un temps plus calme où le soleil alternera avec les nuages dans l'après-midi.

    Neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige-verglas

