Actualité
Les joueuses de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 2-0 sur la pelouse du Bayern Munich en quart de finale aller de Ligue des champions. (Photo by Alexandra BEIER / AFP)

Les Lyonnaises arrachent le nul à Turin après une remontada

  • par La Rédaction

    • Les Lyonnes se sont réveillées à temps pour sauver le nul à la Juventus (3-3), qui menait 3-0, et rester invaincues dans la phase de ligue de la Ligue des champions féminine, mercredi à Biella.

    Fin de série pour l'OL, qui avait remporté tous ses matches cette saison, toutes compétitions confondues, mais les Rhodaniennes restent invaincues et dans le peloton de tête.

    Après une première période complètement ratée, les Lyonnaises ont cru un instant parachever leur remontada en signant le but du 4-3 à la dernière seconde, mais Jule Brand s'est retrouvée hors-jeu en raison d'un malencontreux coup d'épaule de sa coéquipière Wendie Renard, et le but a logiquement été refusé.

    La capitaine avait assuré l'essentiel en transformant à la dernière minute le penalty qui évitait la défaite, après une faute de main de la capitaine italienne Cecilia Salvai (90e s.p.). Avant elle, Tabitha Chawinga avait réduit le score d'une frappe croisée après un bon service d'Ada Hegerberg (60e), et Marie-Antoinette Katoto (79e) ramené le score à 3-2 sur un centre de Selma Bacha.

    Une défense apathique

    La gardienne de l'équipe de France Pauline Peyraud-Magnin a retardé le retour de son club formateur en stoppant des frappes de Kadidiatou Diani (66e) ou de Lindsay Heaps (67e), les Lyonnaises ont aussi touché les montants par Heaps (15e) et Korbin Shrader (67e).

    Mais Lyon ne doit pas oublier sa terrible première période, où sa défense a été complètement apathique. Méconnaissables pendant 45 minutes, les octuples champions d'Europe ont cédé sous les assauts des Juventine. Les joueuses de Jonatan Giraldez ont semblé sans réaction, comme sur le premier but marqué sur un centre tir de Chiara Beccari (12e).

    Tarciane était en grande difficulté, figée sur le deuxième but, où Michela Cambiaghi surgi trop facilement entre elle et la gardienne Christiane Endler (27e), et trop aisément passée par Tatiana Pinto qui a filé tout droit pour marquer le but du 3-0 (37e).

    La Brésilienne est sortie à la mi-temps, remplacée par l'internationale Alice Sombath bien plus incisive, et le match a changé de figure.

    Faire défiler vers le haut