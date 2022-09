L'association Diving For Future, qui a l'habitude de ramasser les innombrables déchets jetés dans la Saône et dans le Rhône, souhaiteraient obtenir des subventions auprès de la Métropole de Lyon.

L'association Diving For Future, qui compte 25 bénévoles, a débuté une opération de nettoyage de la Saône jeudi 29 septembre en début d'après-midi, dans le cadre de la deuxième édition de l'événement participatif Clean in Lyon. Les bénévoles, tous issus de corps de métiers différents, sapeurs-pompiers, policiers, ou étudiants, plongent à leur tour dans les profondeurs de la rivière. Nichés au Quai Tilsitt jusqu'à 16 h, les membres se partagent le boulot en équipe, avec des bénévoles dans l'eau et à terre. Une tâche qui demande beaucoup de main d'oeuvre, puisque pour sortir des objets lourds de l'eau, il faut plusieurs bras, du matériel de plongée, dont des bouteilles d'oxygène assez onéreuses, des parachutes, l'équipement, ainsi que des cordes.

Le ramassage des objets volontairement jetés se poursuit avec des barrières de chantiers, des pneus, des vélo'v, des trottinettes, jusqu'à décrocher le gros lot : un scooter rempli d'essence. En plus des composants polluants du moteur à deux roues qui se décomposent dans la Saône, l'éthanol se déverse dans le courant.

Consternés par autant de manque de civisme de certains usagers, les membres très engagés de l'association aimeraient obtenir des subventions de la Métropole de Lyon. Ils réclament des aides auprès des élus écologistes, mais disent ne pas avoir eu de réponse.

"On fait des sessions deux fois par mois environ, on a même trouvé des filières pour recycler les matières comme le lithium et on aimerait que les politiques réagissent", témoigne Julien Cottard, président de Diving For Future.

Les plongeurs de l’association @FutureDiving plongent dans le Rhône et la Saône à #lyon pour en retirer les déchets. Ce jeudi matin ils ont repêché un scooter dans la Saône👇🏼 #cleaninlyon #environnement #rhône #saône pic.twitter.com/8XcRPa7rMz — Lyon Capitale (@lyoncap) September 29, 2022

"On s‘est mis en contact avec la Métropole de Lyon pour obtenir des subventions, mais on n’a pas eu de réponse positive de leur part. Juridiquement, quand vous sortez un déchet de l’eau, vous en êtes propriétaire, voilà aujourd’hui comment se dédouane la Métropole de Lyon - je rappelle écologiste - pour ne rien faire", poursuit Julien Cottard.

Ce père de trois enfants souhaiterait avant tout que les mentalités changent et que les gens "arrêtent de jeter tout et n'importe quoi depuis les quais. Quand il n'y a pas de quai, il n'y a pas de bêtise humaine". Deux à trois tonnes de déchets sont remontées à la surface de l'eau durant chaque intervention de l'association Diving For Future. La prochaine intervention se déroulera à Givors.

Retrouvez notre interview de Julien Cottard dans notre émission TV "6 minutes Chrono" samedi 1er octobre.