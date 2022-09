Isère : Pontcharra rejoint le dispositif "Petites villes de demain"

Pontcharra participe à un programme de revitalisation du territoire, autour d'enjeux de sécurité, développement économique et transition énergétique.

La ville de Pontcharra en Isère fait l'objet d'une étude dans le cadre du dispositif "Petites villes de demain" dans le but d'améliorer les conditions de vie des communes.

La communauté de communes du Grésivaudan a signé un avenant à l'opération de revitalisation de territoires sur les communes de Pontcharra, Villard-Bonnot et Crolles. Pontcharra est la première à développer le programme "Petites villes de demain", pour mettre en avant trois grands axes : développer son économie "de commerce de proximité et de centre-bourg", "revaloriser le cadre de vie" en prenant en compte la transition énergétique, et permettre une "production de logements à un coût abordable, permettant aux jeunes du territoire de se loger".

Pour accompagner les communes de moins de 20 000 habitants inscrites au programme, une convention de sécurité est également signée entre le préfet isérois, Laurent Prévost, la gendarmerie de l'Isère et Christophe Borg le maire de Pontcharra, ainsi que le président de la communauté de communes Le Grésivaudan, Henri Baile. Cette convention permet dans un premier temps la collaboration entre la police municipale et les forces de l'ordre nationales, puis d'améliorer la sécurité dans les villes.