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Le tournage se poursuit ce jeudi 20 août au Palais de Justice. @Guillaume Lamy

Netflix tourne en secret à Lyon avec Dany Boon et Diane Kruger

  • par Corentin Lucas

    • Diane Kruger et Dany Boon transforment les rues de Lyon depuis le début de semaine : ce que l’on sait de leur mystérieux tournage.

    Depuis lundi 17 août, les équipes de Netflix tournent plusieurs scènes de Projet K, un biopic consacré à la quête menée pendant dix ans par Serge et Beate Klarsfeld pour retrouver Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo à Lyon durant la Seconde Guerre mondiale et responsable de la mort de plusieurs milliers de juifs.

    Une partie du tournage se déroule au Palais de Justice historique de Lyon, précisément là où s’est tenu en 1987 le procès du "Boucher de Lyon". Une trentaine de camions et de bungalows ont donc investi le quai Romain-Rolland, de la rue de la Bombarde et de la place Saint-Jean. Derrière les colonnes du palais, les projecteurs et le matériel technique ont également pris place.

    Dany Boon et Diane Kruger dans la peau des époux Klarsfeld

    Pour incarner ce couple devenu emblématique de la traque des criminels nazis, Netflix a réuni Dany Boon et Diane Kruger. Le film est réalisé par Yvan Attal, qui connaît déjà particulièrement bien cette histoire puisqu’il avait lui-même incarné Serge Klarsfeld dans le téléfilm La Traque, sorti en 2008.

    Autre visage du casting : Tim Roth. L’acteur britannique, notamment connu son rôle dans Pulp Fiction, a été aperçu arrivant au Palais de Justice par les badauds. Le jeune Milo Machado-Graner, révélé notamment par Anatomie d’une chute, est aussi de la partie.

    Le tournage doit se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. Outre Lyon et Paris, les équipes doivent également poser leurs caméras en Belgique et en Bolivie. À Lyon, environ 250 personnes sont mobilisées autour du tournage. Une importante cantine de cinéma a notamment été installée place Saint-Jean pour assurer les repas de l’équipe.

    Il faudra attendre 2027 pour voir ce film dans les salles de cinéma.

    Lire aussi : Lyon : un homme alcoolisé s’introduit sur le tournage Netflix et détruit 26 000 euros de matériel

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