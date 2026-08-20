L’Olympique Lyonnais et Adidas vont célébrer la sortie de leur nouveau maillot third au Transbordeur, à Villeurbanne, le 3 septembre.

Le jeudi 3 septembre à 19h, l’OL, l’OL Lyonnes et adidas donnent rendez-vous aux supporters au Transbordeur, à Villeurbanne, pour une soirée dédiée à la présentation de leurs nouveaux maillots third. L’événement entend faire dialoguer deux univers : le football et la musique. Et pas n’importe quelle musique, puisque le club a sorti ce troisième maillot en l’honneur de la funk lyonnaise.

Le club promet une soirée particulièrement animée "portée par le rythme, le partage et l’expression collective". Au programme : un tournoi de football en 3 contre 3, des DJ sets assurés par Eli & Kâshif, un showcase, des battles de danse, un food corner ainsi que des cadeaux et plusieurs surprises.

Dévoilé pour la saison 2026-2027, le maillot third de l’Olympique Lyonnais se distingue cette année par des sillons de vinyle imprimés et une esthétique psychédélique, rappelant l’univers de la funk. Le tout sur un fond noir, sobre et élégant. Il a pu être porté lors du match aller contre le Fenerbahçe en barrage de Ligue des champions.

L’entrée est gratuite sur inscription, avec un nombre de places limité.

Le 3 septembre, on célèbre notre maillot Third et celui d’@ol__lyonnes au Transbordeur 🕺



Au programme : tournoi de foot 3v3, Eli & Kâshif aux platines, showcase, battles de danse et surprises



Entrée gratuite sur inscription. Places limitées 🎟️@adidasFR @adidasfootball — Olympique Lyonnais (@OL) August 20, 2026

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