Actualité
Le nouveau maillot third, porté par Corentin Tolisso lors de Fenerbahçe-OL. @OL

L'OL célèbre le troisième maillot dans une soirée funk au Transbordeur

  • par Corentin Lucas

    • L’Olympique Lyonnais et Adidas vont célébrer la sortie de leur nouveau maillot third au Transbordeur, à Villeurbanne, le 3 septembre.

    Le jeudi 3 septembre à 19h, l’OL, l’OL Lyonnes et adidas donnent rendez-vous aux supporters au Transbordeur, à Villeurbanne, pour une soirée dédiée à la présentation de leurs nouveaux maillots third. L’événement entend faire dialoguer deux univers : le football et la musique. Et pas n’importe quelle musique, puisque le club a sorti ce troisième maillot en l’honneur de la funk lyonnaise.

    Le club promet une soirée particulièrement animée "portée par le rythme, le partage et l’expression collective". Au programme : un tournoi de football en 3 contre 3, des DJ sets assurés par Eli & Kâshif, un showcase, des battles de danse, un food corner ainsi que des cadeaux et plusieurs surprises.

    Dévoilé pour la saison 2026-2027, le maillot third de l’Olympique Lyonnais se distingue cette année par des sillons de vinyle imprimés et une esthétique psychédélique, rappelant l’univers de la funk. Le tout sur un fond noir, sobre et élégant. Il a pu être porté lors du match aller contre le Fenerbahçe en barrage de Ligue des champions.

    L’entrée est gratuite sur inscription, avec un nombre de places limité.

    Lire aussi : Football : l’OL ramène un précieux nul de Fenerbahçe en barrage de Ligue des champions

    à lire également
    Au nord de Lyon, l’Institut Vermorel ouvre exceptionnellement ses portes pour les Journées du patrimoine

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L'OL célèbre le troisième maillot dans une soirée funk au Transbordeur 14:00
    Au nord de Lyon, l’Institut Vermorel ouvre exceptionnellement ses portes pour les Journées du patrimoine 13:00
    Saint-Romain-en-Gal : le mausolée antique découvert il y a un an révèle de nouveaux secrets 11:55
    Lyon : deux policiers blessés après avoir été percutés par une voiture volée lors d’un refus d’obtempérer 11:08
    Caméras
    Lyon : un homme alcoolisé s’introduit sur le tournage Netflix et détruit 26 000 euros de matériel 10:31
    d'heure en heure
    L’intersyndicale des sapeurs-pompiers appelle à une mobilisation à Lyon et dans toute la France 09:58
    Cinq Lyonnais mis en examen après un cambriolage en suisse, un possible lien avec le musée Jacques-Chirac 09:22
    Incendie au massif du Justin. ©MairiedeDie
    Feux de forêts : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 08:45
    Orages, inondations, canicule... L'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 08:00
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    De la pluie et des orages ce jeudi à Lyon, jusqu'à 27 degrés attendus 07:00
    À Saint-Vallier (Saône-et-Loire), l’industrie ferroviaire ouvre ses portes aux visiteurs 19/08/26
    "Mon père est mort en suffoquant" : une famille dénonce de graves dysfonctionnements à l'hôpital de La Tour-du-Pin 19/08/26
    Le virus Shamonda inquiète les éleveurs savoyards 19/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut