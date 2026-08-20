Cyclisme : où et quand voir le successeur du Lyonnais Paul Seixas sur le Tour de l’Avenir en Auvergne-Rhône-Alpes

La 62e édition du Tour de l’Avenir, principale course cycliste mondiale réservée aux espoirs, s’est élancée ce jeudi 20 août de Ouistreham, dans le Calvados.

Ils sont 150 coureurs, répartis en 25 équipes, à prendre part à cette 62e édition du Tour de l’Avenir. Parmi eux, de futurs grands noms du cyclisme tenteront de succéder au Lyonnais Paul Seixas, vainqueur de l’édition 2025. Après les premières étapes dans l’ouest et le centre de la France, la course fera son entrée en Auvergne-Rhône-Alpes pour deux journées.

Lundi 24 août, direction la Haute-Savoie. La 5e étape reliera Les Carroz à Flaine sur seulement 11,4 kilomètres. Mais le format promet du spectacle, puisqu’il s’agira d’un contre-la-montre en bosse, avec 760 mètres de dénivelé positif sur les rampes du col de Pierre Carrée. La dernière partie du parcours se fera sur un secteur en gravel.

Le lendemain, mardi 25 août, les choses sérieuses commenceront véritablement avec la 6e étape entre Châtillon-sur-Cluses et Val d’Isère/col de l’Iseran, longue de 149 kilomètres. Pour suivre les coureurs, plusieurs points de passage s’annoncent particulièrement spectaculaires comme le col des Saisies, le Cormet de Roselend et surtout le col de l’Iseran. Près de 5 000 mètres de dénivelé positif sont au programme.

Après ces deux journées en Auvergne-Rhône-Alpes, le Tour de l’Avenir poursuivra sa route vers l’Italie. L’arrivée finale est programmée mercredi 26 août au sommet du lac Serru, où sera sacré le successeur de Paul Seixas. Le palmarès de l’épreuve donne d’ailleurs une idée de son importance : Tadej Pogacar, Laurent Fignon ou encore Miguel Indurain ont tous remporté le Tour de l’Avenir avant de connaître une immense carrière.

Un ligérien parmis les prétendants au top 5

Un homme de la région pourrait se frayer un chemin parmis les favoris au classement général : Rémi Arsac. Ce dernier a intégré cette saison l’équipe continentale de la Décathlon CMA-CGM, là où évolue le prodige lyonnais Paul Seixas. L’an passé, il sillonait les routes sous les couleurs de Bourg-en-Bresse, lui qui a fait ses classes à l’Ecsel, club de Saint-Étienne (Loire). Le Ligérien est attendu comme un prétendant au top 5 final.

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