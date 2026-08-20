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Un homme s’est introduit sur un tournage de cinéma à Lyon. (Image d’illustration)

Lyon : un homme alcoolisé s’introduit sur le tournage Netflix et détruit 26 000 euros de matériel

  • par Corentin Lucas

    • Un homme a été condamné mardi 18 août par le tribunal correctionnel de Lyon après s’être introduit, ivre, sur le site de tournage du film d’Yvan Attal.

    Le tournage du biopic consacré aux époux Klarsfeld, réalisé par Yvan Attal pour Netflix, intrigue les passants dans le Vieux-Lyon. Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 août, vers 23h, un homme d’une quarantaine d’années a pénétré illégalement dans une zone réservée au tournage.

    Son comportement va rapidement poser problème. Du matériel appartenant à la production est détérioré. Le préjudice est pour l’heure évalué à 26 000 euros pour la société de production NAC Films. Et lorsque les agents de sécurité ont tenté de le faire sortir, l’homme aurait lancé des insultes à caractère raciste à l’encontre de l’un d’eux et lui aurait craché dessus.

    Six mois de prison sous bracelet électronique

    Très alcoolisé, il affirme devant le tribunal correctionnel de Lyon, où il y a été jugé ce mardi, avoir simplement voulu dormir. Problème, l’homme possède un logement à Vénissieux. Son état d’alcoolémie était très préoccupant, puisque huit heures après les faits, il était toujours en état d’ivresse.

    Et concernant les propos racistes, l’individu a encore une fois surpris : "Je ne suis pas raciste, mon patron est arabe", a-t-il lâché devant les juges, comme nous le rapportent nos confrères du Progrès.

    Le tribunal a finalement condamné l’homme à six mois de prison, mais la peine sera aménagée sous bracelet électronique.

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